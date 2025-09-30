Lokalvårdare / Städare - Täby Centrum
Bakgrund
XLNT Group är en dynamisk och snabbväxande företagsgrupp som består av tre specialiserade bolag inom facility services. Med över 30 års samlad erfarenhet, omsätter vi cirka 200 miljoner kronor och har runt 350 anställda (2024). Vi har alltid haft stark tillväxt och de senaste åren har vi varit Di gasellföretag fyra år i rad, och ett av Europas snabbast växande företag enligt Financial Times 2022 och 2023.
Våra bolag:
XLNT Workplace - Arbetsplatser & Kontor
XLNT Hospitality - Hotell & Konferens
XLNT Facility - Fastigheter & Yttre skötsel Vi erbjuder dig En rolig och utvecklande roll i ett expansivt och framgångsrikt företag med stora utvecklingsmöjligheter. Du erbjuds ett aktivt och omväxlande arbete med stort eget ansvar.
XLNT Facility omfattas av kollektivavtal och erbjuder 14 st kostnadsfria utbildningar om året inom vårt kompetensutvecklingsprogram.
Du får en grundlig utbildning enligt de arbetsuppgifter du kommer med såväl teoretiska som praktiska moment. Regelbundna medarbetar- och utvecklingssamtal och gemensamma aktiviteter som exempelvis personalfester och arbetsplatsträffar.
Du ska drivas av att göra kunder nöjda, göra dig och dina medarbetare nöjda, och vilja göra världen till en mer hållbar och grön plats.
Om tjänsten
Vi söker nu lokalvårdare i Täby Centrum. Arbetstiden är från 06:00 - 10:00 måndag - fredag. Med möjlighet för extra arbete både under vardagar och helger.
Du kommer vara ansiktet utåt för oss och är den absolut viktigaste resursen som finns hos oss!
Din Profil
Du har minst ett år städerfarenhet.
Du är självgående och har ett bra öga för detaljer.
Det är viktigt att du har förmågan att vara trevlig mot kunder.
Du gillar att arbeta med andra för att gemensamt lösa en uppgift.
Du följer eller utformar instruktioner och rutiner samt planerar och arbetar systematiskt.
Du ska kunna kommunicera på svenska.
Körkort är meriterande men inte ett krav. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xlnt Group AB
(org.nr 556967-3105), https://xlntgroup.se Jobbnummer
9532245