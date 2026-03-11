Lokalvårdare
Lokalvårdare - heltidPubliceringsdatum2026-03-11Företag
Carl Trolle-Bonde - enskild näringsverksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade lokaler.
Arbetsplats
Svalöv, Skåne län
Om verksamheten
Verksamheten omfattar uthyrning och förvaltning av lokaler där löpande tillsyn, städning och skötsel av fastigheterna ingår i den dagliga driften.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en lokalvårdare som ansvarar för städning och skötsel av lokaler inom verksamheten.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
städning av lokaler och gemensamma utrymmen
rengöring av sanitetsutrymmen
golvvård och underhållsstädning
flyttstädning i samband med hyresgästers in- och utflyttning
vård och rengöring av inventarier och inredning i lokaler
hantering av städutrustning och material
enklare tillsyn av lokaler i samband med städning.
Arbetet utförs självständigt enligt överenskomna rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är noggrann och ansvarstagande
kan arbeta självständigt
har erfarenhet av lokalvård eller liknande arbete (meriterande men inget krav).
Anställningsvillkor
Heltidsanställning (100 %)
Tillsvidareanställning
Arbetstid: dagtid
Lön enligt kollektivavtal eller branschpraxis
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetsgivaren erbjuder anställningsvillkor och försäkringar i nivå med svenska kollektivavtal.Så ansöker du
Ansökan med CV skickas till:jobapplicctb@gmail.com
