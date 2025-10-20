Lokalvårdare
Helgfrid Städ & Fönsterputs AB / Städarjobb / Varberg Visa alla städarjobb i Varberg
2025-10-20
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helgfrid Städ & Fönsterputs AB i Varberg
Vill du jobba i ett relativt nystartat och växande företag där du har en stor på verkan på ditt arbete.
Gillar du att förflytta dig mellan olika uppdrag och platser?
Då är du kanske rätt medarbetare för oss på Helgfrid Städ & Fönsterputs AB.
Vi söker dig som gillar att jobba med service och lokalvård, våra uppdrag är främst i Varberg och Kungsbacka med omnejd vi växer därav är tjänsten till att börja med på timmar. Är du en person som är flexibel med din arbetstid? Du kanske pluggar och har någon dag ledig då du kan jobba ett par timmar?
Du som pensionär och med ett extra ordinärt intresse för ordning och reda och som vill dryga ut pensionen?
Vi söker även dig som gillar utmaningen med att arbeta i ett växande företag och där du har stor möjlighet att påverka både din egen och bolagets utveckling.
Arbetet innefattar i första hand lokalvård och fönsterputs för både företag och privatpersoner och det är ett fritt och ansvarsfullt arbete.
Körkort B är ett måste då du förflyttar dig och emellanåt jobbar ensam på olika uppdrag.
Hör av dig till mig via mail då jag har svårt att ta telefonsamtal på dagtid,
Camilla Helginfo@helgfrid.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Info@helgfrid.com
E-post: Info@helgfrid.con Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Info@helgfrid.com". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helgfrid Städ & Fönsterputs AB
(org.nr 559467-6610)
432 44 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9565204