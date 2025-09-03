Lokalvårdare
Städ & Serviceakuten i Västerbotten AB / Städarjobb / Vilhelmina Visa alla städarjobb i Vilhelmina
2025-09-03
, Dorotea
, Storuman
, Åsele
, Strömsund
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Städ & Serviceakuten i Västerbotten AB i Vilhelmina
, Åsele
, Sorsele
eller i hela Sverige
Vi söker en lokalvårdare i Vilhemina som vikarie för ordinarie personal.
Arbetet är dagtid på vardagar och schemat planeras långt i förväg så du vet ditt schema för de kommande månaderna.
Vi städar offentliga lokaler, trappor och kontor. Vi utför även hemstäd, byggstäd och andra serviceuppdrag.
Vi söker dig som är positiv och flexibel och tycker om självständigt arbete.
Du behöver ingen utbildning, vi utbildar dig.
Du är minst 18 år.
Vi är ett Städ & Serviceföretag med verksamhet i Storuman, Sorsele, Vilhelmina, Dorotea och Åsele kommuner.
Vi har Kollektivavtal med Fastighets Serviceentreprenad.
Lön enligt avtal
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: vasterbotten@sosakuten.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Städ & Serviceakuten i Västerbotten AB
912 34 VILHELMINA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Lina Fredriksson vasterbotten@sosakuten.se 0951584981 Jobbnummer
