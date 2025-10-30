Lokalplanerare
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Du får vara med och forma framtidens skolmiljöer och säkerställ att lokaler används effektivt, säkert och tryggt. En strategisk och operativ roll med stort inflytande över både processer och lokaler.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Som nyckelperson i lokalförsörjningsfrågor arbetar du med planering och utveckling av skol- och utbildningslokaler med fokus på säkerhet, trygghet och effektivt nyttjande. Arbetet omfattar bland annat att genomföra kartläggningar av lokaler, inventarier och schemaläggning, samordna och utveckla processer inom förvaltningen och tillsammans med andra, säkerställa fungerande samverkansstrukturer, digitalisera arbetsflöden och effektivisera överenskommelser kring verksamhetslokaler.
Som förvaltningens sakkunniga inom kamerabevakning ansvarar du även för att vägleda och stödja verksamheter i frågor som rör lagstiftning, riktlinjer och tillämpning. Uppdraget innebär omvärldsbevakning, framtagande av riktlinjer och vägledningar i enlighet med Integritetsskyddsmyndighetens rekommendationer och stadens regelverk. Samverkan med dataskyddsgruppen och deltagande i bredare dataskyddsfrågor kan också ingå.
Rollen är bred och innebär mycket kontakt med kollegor runt om i organisationen. Den erbjuder möjlighet att påverka långsiktiga beslut kring lokalförsörjning, bidra till goda pedagogiska miljöer och verka i en organisation som värnar balans mellan arbete och privatliv.
Din kompetens
Vi söker dig med en akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har god kunskap om lagstiftning kring kamerabevakning, som GDPR och kamerabevakningslagen, samt erfarenhet av att tolka och tillämpa regelverk i praktiken. Har du arbetat med kamerabevakningsfrågor, lokalförsörjning eller kartläggning av arbetsflöden i offentlig sektor ser vi det som ett plus.
Det är meriterande om du har utbildning eller kurser inom dataskydd, informationssäkerhet eller fastighetsförvaltning, samt erfarenhet av omvärldsbevakning inom teknik, lagstiftning eller offentlig sektor.
Vi erbjuder
Som lokalplanerare får du chansen att arbeta i en roll med fokus på planering och utveckling av skol- och utbildningslokaler, inom ramen för ett strategiskt team på förvaltningsnivå. Arbetet omfattar anpassning, utökning eller avveckling av lokaler utifrån verksamheternas behov och stadens demografiska utveckling.
Rollen ger möjlighet att göra skillnad på riktigt genom att skapa goda pedagogiska miljöer för barn och elever, samtidigt som den erbjuder insyn i och påverkan på långsiktig lokalplanering på förvaltningsnivå. Arbetet sker i ett kompetent, samarbetsinriktat team och i en organisation som värnar balans mellan arbete och privatliv.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
