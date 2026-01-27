Logoped, vikariat
Västra Götalandsregionen / Logopedjobb / Göteborg Visa alla logopedjobb i Göteborg
2026-01-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Habilitering & Hälsa erbjuder specialiserad vård och stöd till personer som har en varaktig funktionsnedsättning; som nedsatt förmåga att kommunicera, se, höra eller röra sig. Målet är att bibehålla och utveckla funktionsförmågan, skapa förutsättningar för en god hälsa och möjlighet att aktivt delta i samhället. Vill du göra skillnad för personer som har en funktionsnedsättning? Välkommen till Habilitering & Hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Habilitering är specialiserad hälso- och sjukvård för barn och ungdomar som har autism, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller förvärvad hjärnskada. Vi ger hälsofrämjande och behandlande insatser utifrån varje individs unika behov och förutsättningar, och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.Publiceringsdatum2026-01-27Beskrivning
I december 2025 öppnades en ny mottagning inom barn och ungdomshabiliteringen i Göteborgsområdet; Habilitering Mölndal, med inriktning mot barn och ungdomar med varaktiga rörelsenedsättningar.
Verksamheten är belägen i nyrenoverade, ljusa och fina lokaler i Pedagogen Park. Upptagningsområdet är centrala Göteborg, Askim, Frölunda, Högsbo, Mölndal, Partille och Härryda.
Vi söker nu en logoped på ett vikariat, då en av våra logopeder går på föräldraledighet i maj. Vikariatet är på drygt ett år och tjänstgöringsgraden är på 100%.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Som logoped kommer du att arbeta med utredningar och behandlingar av tal- språk- och kommunikationsstörningar, oralmotorik, ät-och sväljningssvårigheter samt förskriver vissa hjälpmedel. Arbetet innebär allt från kartläggning, diagnostisering, behandling till uppföljning. Utredningar och behandlingar gör du både självständigt och i samarbete med andra professioner inom habiliteringen. I uppdraget ingår också att ha behandling i grupp.
Du kommer att ingå i ett habiliteringsteam på arbetsplatsen. I teamet finns sjukgymnast, arbetsterapeut, specialpedagog, logoped, psykolog, kurator och sjuksköterska. Samverkan med dietist och läkare på Habiliteringen förekommer också. Du erbjuds introduktion, kollegial handledning samt yrkesmässigt utvecklingsarbete med andra logopeder inom Habilitering & Hälsa. Kvalifikationer
Du som söker ska vara legitimerad logoped. Erfarenhet av utredande och behandlade arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättningar inom Habiliteringens målgrupp är meriterande. Har du kunskaper inom AKK är det en fördel. Du trivs med att arbeta i team, men även självständigt. Eftersom jobbet innebär att du samarbetar med föräldrar, olika yrkesgrupper och andra vårdgivare, ställs stora krav på social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Då det förekommer resor i tjänsten är B-körkort önskvärt.
Information om Habilitering Mölndal Barn och Ungdom: Habilitering Mölndal barn och ungdom - Habilitering & Hälsa Övrig information
Inom Habilitering & Hälsa strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Rekrytering sker löpande och du kan bli kontaktad innan ansökningstiden har gått ut.
Du kan läsa mer om Habiliteringen på vår hemsida: http://www.vgregion.se/hoh
Habilitering Mölndal är en mottagning som ger vård och stöd till barn och ungdomar upp till 18 år med rörelsenedsättning. Här arbetar cirka 50 medarbetare i tvärprofessionella team med bred kompetens och stort engagemang. Habiliteringens mottagningar i Göteborg ses som en gemensam habilitering med stark samverkan mellan mottagningarna. Vi delar kunskap, utvecklar arbetssätt tillsammans och strävar efter att erbjuda en likvärdig och högkvalitativ vård. Tillsammans bygger vi framtidens habilitering - med patientens behov i centrum.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/450". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Habilitering & Hälsa, Habilitering , Mölndal barn och ungdom Kontakt
Virpi Pikkarainen, enhetschef 0722-260867 Jobbnummer
9706463