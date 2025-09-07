Logoped till Skånelogopederna
Skånelogopederna AB / Logopedjobb / Lund Visa alla logopedjobb i Lund
2025-09-07
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skånelogopederna AB i Lund
Skånelogopederna söker logoped
Sedan juni 2025 ingår Skånelogopederna i Vårdval Logopedi i Region Skåne. Mottagningen finns i centrala Lund och tar emot barn och ungdomar 0-18 år med frågeställning språkstörning eller dyslexi.
Hos Skånelogopederna finns möjlighet att arbeta med utredningar av språkstörning och dyslexi och/eller med behandling av barn med språkstörning, beroende på kompetens och intresse.
Den som söker behöver vara en trygg och engagerad logoped som vill bidra med sin kompetens i mötet med både barn och ungdomar. Arbetet ska präglas av kvalitet och en arbetsmiljö som är både professionell och trivsam. Som en liten mottagning värderas nära samarbete och goda relationer högt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och har en god förmåga att planera och strukturera din arbetsdag. Hos Skånelogopederna finns stor frihet att lägga upp arbetet på det sätt som fungerar bäst, med flexibla arbetstider och ansvar för den egna planeringen. Till tjänsten hör även administration kopplad till patientbesök samt ett gemensamt ansvar för mottagningens arbete.
Vid start får du en introduktion som anpassas efter din erfarenhet, med nära stöd och tillgänglighet från verksamhetsansvarig.
Skånelogopederna erbjuder
Flexibla anställningsformer (heltid, deltid eller timanställning)
Möjlighet att påverka upplägget för arbetet
En arbetsmiljö med stöd, kollegialt samarbete och god trivsel
En introduktion som planeras utifrån erfarenhet och behov
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till info@skanelogopederna.se
. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan ansökningstidens slut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@skanelogopederna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånelogopederna AB
(org.nr 559503-8356)
Östra Mårtensgatan 19 (visa karta
)
223 61 LUND Kontakt
Verksamhetschef
Lina Casserstål info@skanelogopederna.com Jobbnummer
9495962