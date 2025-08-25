Logoped till Logopedenheten, vikariat
2025-08-25
Är du en legitimerad logoped som vill jobba inom en länsövergripande verksamhet med fokus på barndelen av logopedin? Då kan du vara den vi söker till Logopedenheten i Värmland! Här får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar med erfarna kollegor och breddar eller fördjupar din kompetens inom logopedi.
Läs mer om tjänsten och ansök redan idag!
Din arbetsplats
Logopedenheten i Värmland är en länsövergripande verksamhet som består av öppenvårdsmottagningar i Karlstad, Arvika, Torsby, Kristinehamn och Säffle. Vi jobbar även mot slutenvården i Karlstad, Arvika och Torsby. Här hittar du ett intressant, omväxlande arbete där du både jobbar självständigt men även tillsammans med kollegor.
En styrka på vår arbetsplats är att vi är flera logopeder med olika erfarenheter och kompetens som kan ge varandra kollegialt stöd. Som logoped hos oss har du möjlighet att bredda din kompetens men även fördjupa dig inom ett logopedisk område.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Du kommer ha fokus på barndelen inom logopedin vilket bland annat innebär utredningar och diagnostisering av barns tal- och språkutveckling. I tjänsten ingår även direkt och indirekt behandling av barn.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad logoped och som gärna har några års erfarenhet inom yrket. Du som är ny i rollen är också välkommen att söka. För dig har vi en gedigen introduktion tillsammans med ett gott stöd från kompetenta kollegor. Som person bör du ha en god förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete samtidigt som du trivs att samarbeta med andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan.
