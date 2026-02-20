Logoped
Åstorps kommun, Centrala resursenheten / Logopedjobb / Åstorp Visa alla logopedjobb i Åstorp
2026-02-20
, Bjuv
, Klippan
, Ängelholm
, Helsingborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åstorps kommun, Centrala resursenheten i Åstorp
Vill du ha ett jobb som känns meningsfullt och där dina idéer tas på allvar?
Välkommen till Åstorps kommun.
Hos oss arbetar du i en modig och framtidsinriktad organisation där vi prövar nya vägar och utvecklar våra verksamheter tillsammans. Våra medarbetare upplever hög tillit i vardagen till sina chefer, till varandra och till uppdraget. Här får du förutsättningar att ta ansvar, påverka ditt arbete och bidra med dina idéer.
Vi tror på ett tillitsbaserat ledarskap där chefer lyssnar, ger stöd och skapar utrymme för utveckling. Oavsett roll är du med och gör skillnad för invånare, kollegor och kommunen som helhet.
Åstorps kommun ligger naturnära i nordvästra Skåne med goda pendlingsmöjligheter och är en del av Familjen Helsingborg, vilket ger fler möjligheter till samarbete, utveckling och kompetensutbyte.
Tillsammans skapar vi värde varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Vill du arbeta i en stimulerande miljö där din kompetens som logoped verkligen gör skillnad? Vi söker dig som vill vara med och utveckla det språkstimulerande arbetet i våra förskolor och skolor. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samverkan med logoped, pedagoger, specialpedagoger och övrig elevhälsa från förskola upp genom hela grundskolan. Som logoped hos oss får du möjlighet att:* Bedöma och utreda barns språkliga utveckling* Bidra med språkfrämjande och språkstärkande insatser* Stötta och handleda personal i att arbeta språkutvecklande* Delta i tvärprofessionella elevhälsoteam* Vara med och påverka arbetssätt och rutiner för språkutveckling i ett helhetsperspektivPubliceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
Legitimerad logopedKörkortskrav
AM/B körkort
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Vad vi erbjuder:
• Kompetensutveckling efter behov
• 2 000 kronor i friskvårdsbidrag per år
• Det finns möjlighet att semesterväxla, vilket innebär att du byter semesterersättning mot extra semesterdagar.
• Introduktionsdag och digital introduktion för dig som nyanställd Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40401003". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åstorps kommun
(org.nr 212000-0936) Arbetsplats
Åstorps kommun, Centrala resursenheten Kontakt
Verksamhetschef Centrala resursenheten
Annelouise Lindqvist Eckerström annelouise.eckerstrom@astorp.se 042-640 53 Jobbnummer
9753869