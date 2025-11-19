Logistikchef
2025-11-19
Vill du leda och utveckla logistikfunktionen på Plasman Simrishamn?
Vi söker nu en Logistikchef som vill ta ett helhetsansvar för att utveckla och stärka logistikverksamheten. I rollen blir du en nyckelperson i vår fortsatta operativa utveckling och ingår i ledningsgruppen för Simrishamnsfabriken. Du får möjlighet att påverka, förbättra och skapa långsiktiga lösningar genom hela vår försörjningskedja.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
I rollen ansvarar du för att leda och utveckla logistikfunktionen enligt Plasmans riktlinjer. Du utvecklar teamets kompetens, skapar engagemang och har delegerat arbetsmiljöansvar. Rollen kombinerar ett strategiskt fokus på långsiktiga förbättringar med ett operativt ansvar i den dagliga verksamheten.
Strategiskt ansvar:
Utveckla och driva logistiska processer för långsiktig effektivisering
Identifiera nya arbetssätt, digitala lösningar och tekniker som stärker logistikens framtida utveckling och konkurrenskraft.
Säkerställa måluppfyllelse och ansvara för avdelningens budget
Driva tvärfunktionellt samarbete för att säkerställa en effektiv försörjningskedja och utveckla gemensamma arbetssätt inom Plasman.
Operativt ansvar:
Fungera som huvudkontakt gentemot såväl interna som externa kunder och leverantörer, och säkerställa tydlig kommunikation kring volymer, leveranser och kapacitet.
Ansvara för materialstyrning, produktionsplanering och indirekta inköp för att säkerställa en smidig och effektiv drift.
Arbeta med Sales and Operations Planning (S&OP) samt kapacitetsberäkning för att optimera produktion och resurser.
Kvalifikationer för framgång
För att nå framgång söker vi en person med väl grundad kompetens inom logistik och produktion, som dessutom har erfarenhet av att leda och utveckla team. Du har förmågan att analysera, förbättra och effektivisera processer, och du arbetar strukturerat med både kortsiktiga behov och långsiktiga mål.
Relevant utbildning inom Supply Chain eller logistik, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet som ger en solid grund för rollen.
Dokumenterad utbildning inom produktionslogistik, gärna med erfarenhet från automotive.
Gedigen erfarenhet av materialstyrning, produktionsplanering och inköp. Erfarenhet från planering och logistik i tillverkningsindustri är meriterande.
Kompetens och kunskaper: Bevisad förmåga att leda team och utveckla medarbetares kompetens.
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla logistiska processer och driva förbättringsprojekt, gärna med metodstöd från Lean eller Six Sigma.
Flytande engelska i tal och skrift, gärna kunskaper i tyska, vilket möjliggör effektiv kommunikation i internationella sammanhang.
Ansök idag!
Är du redo att ta nästa steg och leda vår logistikfunktion framåt? Skicka in din ansökan redan idag eftersom rekryteringen sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet.
Har du frågor?
Tveka inte att kontakta rekryterande Plant Manager Patrik Ågren via patrik.agen@plasman.com
alt. 0721812790 eller rekryterande HR Manager Emma Henriksson via emma.henriksson@plasman.com
alt. 0729959182
Facklig kontakt: Unionens Ordförande Joakim Nordholme joakim.nordholme@plasman.com
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plasman Industri AB
(org.nr 556532-8845), http://www.plasman.com Arbetsplats
Plasman EU Jobbnummer
9613367