Logistikadministratör
2026-03-30
Publiceringsdatum2026-03-30Beskrivning
Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad logistikadministratör till ett av våra projekt i Stockholm.
Du får en viktig roll i att stödja projektets organisation genom planering och administration som säkerställer en välfungerande arbetsplats. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med logistikansvarig, entreprenörer och andra projektmedlemmar.Dina arbetsuppgifter
Som logistikadministratör ansvarar du för att samordna etablering och nyttjande av projektets bodar. Du säkerställer att arbetsmiljö- och säkerhetskrav uppfylls, koordinerar städning och underhåll samt hanterar kontorsplaceringar, access och säkerhetslösningar i bodarna.
Du är en viktig administrativ resurs som stödjer logistikansvarig/leveransplanerare med att ta fram underlag inför logistik- och informationsmöten, hantera avvikelserapporter, skapa rapporter och dokumentera i relevanta system. Du stöttar i både operativa och administrativa uppgifter kopplat till logistiken.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker har tidigare erfarenhet från administrativt arbete gärna inom bygg, logistik eller motsvarande. Du är van att arbeta strukturerat, har god datorvana och trivs med att koordinera, kommunicera och följa upp.
Du är en person som tar ansvar, trivs med att skapa ordning och har en hög servicenivå i mötet med andra. Du har god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska och engelska. Du har lätt för att samarbeta men också att arbeta självständigt när så krävs. Som person är du flexibel och lösningsorienterad. Du trivs att arbeta i ett högt tempo och har inga problem att ställa om vid förändrade förutsättningar.
Utöver ovan bör du kunna identifiera dig med och vilja arbeta för ett företag som agerar utifrån våra värderingar: Drivkraft, Enkelhet, Ansvarstagande och Långsiktighet.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning.
Vi tillämpar löpande urval - skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Svensk Bygglogistik arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ökad mångfald. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter, och lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi har valt att hantera denna rekrytering i egen regi och undanber oss kontakt från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB. Vi är en logistikpartner som hjälper byggprojekt att planera och genomföra hela logistikflödet - från strategi till färdig arbetsplats. Genom smart materialhantering och effektiv styrning av transporter skapar vi värde för våra kunder i form av minskade kostnader, bättre arbetsmiljö och ökad effektivitet. Läs mer på www.bygglogistik.se
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Svensk Bygglogistik genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!Om företaget
Bygglogistik är ett dotterbolag inom Derome Bygg & Industri AB.
Bygglogistik är en partner som hjälper beställare av byggprojekt att tänka efter före kring hela logistikprocessen. Vi kan också se till att planerna blir verklighet och att rätt material står på rätt plats när byggnadsarbetarna kommer till jobbet. Det sparar både tid och pengar, samtidigt som beställaren inte behöver fundera över hur man smartast hanterar alla tusentals transporter som kommer till ett byggområde och hur omgivningen påverkas av dem.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/48".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Derome AB
(org.nr 556120-4487) Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Emelie Ekelund emelie.ekelund@bygglogistik.se
9828730