Logistik/Lager/Plock i Ljungby

Jobcenter in Sweden AB / Lagerjobb / Ljungby
2025-12-13


Visa alla lagerjobb i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Jobcenter in Sweden AB i Ljungby, Älmhult, Hylte, Alvesta, Värnamo eller i hela Sverige

Lagerarbetare med truckvana - Ljungby
Vi söker nu lagerarbetare med erfarenhet av logistik och truckkörning till vår kund i Ljungby.

Publiceringsdatum
2025-12-13

Dina arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av plock, pack, in- och utleveranser samt truckkörning. Du arbetar tillsammans med kollegor för att säkerställa ett effektivt flöde och hög kvalitet i hela logistikkedjan. En central del av arbetet är att utföra lastning och lossning av gods på ett säkert och strukturerat sätt.

Kvalifikationer
Erfarenhet av lagerarbete och truckkörning är ett krav.
Truckkort A2 och B1 är meriterande.
Erfarenhet av affärssystemet Monitor är starkt meriterande.
Du har god samarbetsförmåga, hög servicekänsla och är flexibel i ditt arbetssätt.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och som bidrar till en god arbetsmiljö. Du arbetar strukturerat, är noggrann och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Din förmåga att anpassa dig till olika arbetsuppgifter och situationer är en viktig del i rollen.
Om anställningen

Plats: Ljungby
Arbetstid: Dagtid
Anställningsform: Inhyrning via Jobcenter Recruitment, med möjlighet till anställning direkt hos kund för rätt person
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jobcenter in Sweden AB (org.nr 559028-7412)

Arbetsplats
Jobcenter Recruitment

Kontakt
Peter Johansson
peter@jobcenter.se

Jobbnummer
9643158

Prenumerera på jobb från Jobcenter in Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Jobcenter in Sweden AB: