Logistik - och Produktionsansvarig
2025-08-27
Join the green switch movement! Brinner du precis som vi för hållbarhetsfrågor och vill hjälpa företag att bli fossilfria? Vill du ha en nyckelroll i ett växande bolag där du får ansvar för hela kedjan från råvara till färdig produkt? BKtech Pellets AB söker nu en Logistik- och Produktionsansvarig som vill vara med i avvecklingen av vår fabrik i Böta Kvarn och utvecklingen av vår nya pelletsfabrik i Ruda.
Om rollen
Som Logistik- och Produktionsansvarig ansvarar du för att säkerställa att våra fabriker i Böta Kvarn och Ruda drivs effektivt, säkert och hållbart. Du leder och utvecklar arbetet inom underhåll, logistik och produktion - med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktig förbättring. I rollen ingår att:
• Leda och utveckla förebyggande underhåll för produktion, fastighet och fordonspark
• Utveckla och förbättra logistik, produktion och underhållssystem
• Ansvara för logistikflöden: från inkommande råvara till planering av utgående leveranser tillsammans med åkerier
• Säkerställa att produktionen når sina mål gällande effektivitet, kvalitet och leverans
• Beställa förbrukningsmaterial och reservdelar inom fastställd budget
Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda arbete inom underhåll, logistik eller produktion, gärna från tillverkningsindustri eller liknande miljö. Som person ser vi att du är strukturerad och lösningsorienterad och trivs i en roll med stort ansvar. Vi ser att du som söker har:
• Erfarenhet av logistikhantering och produktionsplanering
• God kunskap inom underhållssystem
• God organisation- och prioriteringsförmåga
• Förmåga att skapa goda och långsiktiga samarbeten internt och externt
Företagspresentation
BKtech arbetar huvudsakligen med att hjälpa kunder inom svensk och internationell industri att gå från fossila bränslen till förnybar och fossilfri bioenergi. Våra lösningar för hållbar energiproduktion är framtagna i nära samarbete med industrin och behovet att energikonvertera är idag större än någonsin. BKtech växer snabbt i takt med efterfrågan. Idag består vi av sex bolag med olika inriktning inom fossilfri bioenergi. Med samlad kompetens och erfarenhet skapar vi stora möjligheter att erbjuda lönsamma helhetslösningar inom energikonvertering.
Det inkluderar allt från byggnation av kompletta bioenergianläggningar, behovsanalyser, konstruktion och projektering, till underhåll, drift och försörjning av bränslepellets. Vi kan leverera mobila bioenergianläggningar upp till 15MW och specialanpassa platsbyggda anläggningar utefter kundens energibehov.
Vår styrka ligger i det samarbete som finns mellan BKtech's olika verksamheter och som gör att vi kan erbjuda trygghet, erfarenhet och spetskompetens till alla våra kunder inom både pellets, bioenergi, förbränningsprocesser, produktion och systemlösningar.
BKtech:s huvudkontor ligger i Blomstermåla, Småland, där flera funktioner och många medarbetare sitter. Vi har även etablerat regionkontor i Göteborg och Norrköping. För mer information kontakta gärna någon av nedanstående eller besök vår hemsida www.bktech.se.Övrig information
