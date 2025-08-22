Logistics Data Analyst till Husqvarna i Göteborg!
2025-08-22
Vill du kombinera ditt intresse för data med din förståelse för logistik och transport? Husqvarna söker nu en Logistics Data Analyst som vill bidra till att utveckla framtidens datadrivna arbetssätt inom logistik.
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du spindeln i nätet när det gäller att skapa insikter och tydlighet i transportdata. Du kommer att arbeta nära både IT och logistikteamet för att utveckla datamodeller och bygga lösningar som gör det lättare att fatta smarta beslut. Kort sagt - du förvandlar siffror till insikter som driver utveckling framåt.
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla Husqvarnas modell för logistisk prestation och transparens.
• Samarbeta med IT kring transportdatamodeller, integrationer och styrning.
• Vara representant för transportområdet i Husqvarnas Business Intelligence-nätverk.
• Bygga och underhålla dashboards i Power BI för tydlig rapportering och storytelling.
• Driva förbättringsinitiativ och stötta verksamheten i data- och rapportutveckling.
• Koordinera onboarding och utbildningar för Super Users.
VI SÖKER DIG SOM
Vi söker dig som är analytisk, nyfiken och trivs i en roll där du får kombinera strategi med operativt arbete. För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• God erfarenhet av dataintegration, datamodellering eller datahantering.
• Förmåga att arbeta strukturerat och driva processer framåt självständigt.
• Erfarenhet av tvärfunktionellt samarbete och en serviceinriktad inställning.
• Kunskap i Power BI eller liknande visualiseringsverktyg
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
