Logistic Project Manager / Project Logistics Professional

Finspång | Heltid | Konsultuppdrag | På plats 3 dagar/vecka
Uppdragsperiod: 1 april 2026 - 31 mars 2027
Brinner du för planering, struktur och projekt i rörelse? Är du analytisk, lösningsorienterad och gillar att arbeta nära både teknik och människor? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig
Om rollen
Som Logistic Project Manager ansvarar du för projektplanering och schemaläggning i komplexa miljöer. Du arbetar datadrivet och samordnar materialflöden, resurser och tidplaner för att säkerställa att projekten levereras enligt plan.
Utveckla och följa upp projektplaner och tidplaner Analysera och säkerställa effektiva materialflöden Arbeta med projektdata och identifiera förbättringsområden Samarbeta med tvärfunktionella team och intressenter Säkerställa efterlevnad av projektstandarder och processer Arbeta med resurs- och kapacitetsplanering
Vem är du?
Har utbildning inom projektledning, planering eller liknande Är analytisk, strukturerad och proaktiv Trivs med att hantera flera projekt parallellt Har god kommunikativ förmåga och samarbetsvilja Kunskap i SAP, Primavera och/eller Qlik är meriterande Talar och skriver engelska obehindrat
Ett uppdrag för dig som vill kombinera projekt, logistik och analys i en miljö där din struktur verkligen gör skillnad.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
