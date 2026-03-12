Lödare
Vi söker en erfaren lödare för ett längre konsultuppdrag hos en av våra kunder i Kungsängen. Uppdraget är heltid och du blir anställd av oss och uthyrd till kund, med möjlighet till övertag.
Vad innebär rollen
Som lödningsarbetare kommer du att arbeta med:
• Manuell lödning av elektronikkomponenter.
• Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett smidigt produktionsflöde och hög kvalitet
• Utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna uppfyller våra högt ställda krav
• Ritningsläsning och tolkning av scheman.
• Reparation och om lödning vid behov.
Du blir en viktig del av vårt tekniska team och arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Lödcertifikat FSD 5115G (Krav)
• Erfarenhet av lödning inom elektronik eller el.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
• Noggrann, problemlösningsorienterad och kvalitetsmedveten.
Du är en kvalitetsmedveten och strukturerad person som gillar att arbeta med noggrannhet och precision i fokus.
Anställningen
• Anställning hos oss enligt överenskommelse med möjlighet till övertag
• Härlig teamkänsla och engagerade kollegor
• Flexibla arbetstider
• Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och stöd för din karriärutveckling - väx med oss i rollen.
• Friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år.Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet. Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk. Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Ersättning
