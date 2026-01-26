Livara Hemtjänst- Heltidspersonal
Vill du bli en del av vår växande verksamhet? Vi söker just nu utbildade undersköterskor till vårt team!
Vi söker heltids personal, du kommer att få ett fast schema som vi utformar tillsammans. Du ska vara flexibel, och kunna jobba minst heltid på ett fast schema. Det är ett krav att ha undersköterska utbildning och körkort.
Livara Hemtjänst är privat utförare av hemtjänst inom Göteborgs stad med cirka 39 anställda. Vi är verksamma i stadsdelarna Östra Göteborg, Lundby, Angered och Norra Hisingen, med kontor i Lundby och Kortedala.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Hemtjänst är till för att underlätta det dagliga livet för den enskilde och utförs primärt i individens hem. Arbetsuppgifterna är beroende av individens behov och kan innebära allt ifrån inköp, promenader, matlagning, hjälp med personlig hygien eller städ och tvätt. Genom att utgå ifrån individens förutsättningar och behov bidrar du till förbättrad livskvalité och trygghet för individen.
Vi vill gärna att du är någon som vill jobba mycket, sprider glädje, är bra på att ta eget ansvar och är empatisk mot dina medmänniskor.
Tjänsten är främst förlagd på kvällar och helger.
Ett krav för tjänsten är att du har B-körkort Det är också ett krav att du är färdigutbildad undersköterska.
Rekrytering sker löpande, tillträde enligt överenskommelse. Skicka in din ansökan till livaraomsorg@outlook.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
E-post: livaraomsorg@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A-Livara Hemtjänst AB
