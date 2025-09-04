Linuxkonsult till vår kund inom skolväsendet
Vi söker en Linuxkonsult till ett längre uppdrag hos vår kund. Rollen innebär ett brett arbete inom klient- och systemadministration, med särskilt ansvar för hantering av stora mängder fleranvändarklienter.
Du kommer att arbeta i en miljö där öppen källkod är förstahandsvalet, men där kommersiella alternativ används när det är mest ändamålsenligt. En central del av arbetet är automatiserad installation av klienter och servrar. Rollen innebär också samarbete med verksamheten och dess användare för att säkerställa en effektiv och stabil driftmiljö.Publiceringsdatum2025-09-04Kravprofil för detta jobb
SKA-krav
Utbildning inom relevant område samt minst 1-3 års erfarenhet inom systemadministration
Genomfört eller deltagit i flera liknande uppdrag
Förmåga att arbeta självständigt med avgränsade arbetsuppgifter (med viss arbetsledning)
Erfarenhet av att administrera och utveckla Linux-system (installation, konfiguration, felsökning)
God kunskap om loggar, pakethantering och systemkonfiguration
Grundläggande kunskaper i programmeringsspråk som C, C++, Java, C#, Python eller JavaScript
Erfarenhet av programmering i någon form samt förmåga att snabbt sätta sig in i nya språk
Grundläggande erfarenhet av versionshanteringsverktyg som Git
Erfarenhet av konfigurationshanteringsverktyg som Puppet eller motsvarande
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med Ubuntu, Debian eller RedHat
BÖR-krav (meriterande)
Erfarenhet av Puppet
Erfarenhet av paketering för massinstallation av mjukvara
Erfarenhet av lagringssystem (t.ex. Ceph)
Erfarenhet av Kubernetes
Grundläggande erfarenhet av Gitlab CI (administratörserfarenhet ej krav)
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
