Liftdumperförare sökes
2026-04-07
Vi söker nu en erfaren liftdumperförare till vårt team i Malmö.
Hos oss blir du en del av ett familjeföretag som i över 130 år arbetat med transport och återvinning. Vi hjälper varandra och ser till att få jobbet gjort - varje dag.
Din roll
Som liftdumperförare arbetar du med insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial hos våra kunder i Skåne.
Du kör dina uppdrag självständigt, men är samtidigt en viktig del av helheten tillsammans med transportledning och kollegor.
Du är van vid att hantera liftdumpern säkert och effektivt - även i miljöer där det är trångt och kräver lite extra eftertanke.
Du kör säkert och vet att god service är en grundbult i vårt arbete.
Vi söker dig som
Har CE-körkort och YKB
Har erfarenhet av att köra liftdumper
Har erfarenhet av avfallstransporter (meriterande)
Har god lokalkännedom i Skåne
Är ansvarsfull, noggrann och prestigelös
Talar svenska obehindrat
Vi erbjuder
Fast tjänst med start enligt överenskommelse
Vi börjar med en provanställning - fungerar det bra för båda parter går den över i en tillsvidareanställning
Anställning enligt kollektivavtal
En stabil arbetsgivare med modern fordonsflotta
En arbetsplats där man vet vad som gäller
Kollegor som ställer upp för varandra och tar ansvar
Om Carl F AB
Carl F AB är ett familjeföretag med bas i Malmö. Sedan 1888 har vi arbetat med transport och återvinning och är idag en av Skånes ledande aktörer inom branschen.Publiceringsdatum2026-04-07Så ansöker du
Skicka in din ansökan via Teamtailor.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig - eller ringa oss direkt. Ett kort samtal räcker.
Tipsa gärna en kollega som kör liftdumper idag.
Sista dag att ansöka är 2026-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7520900-1932912".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carl F AB
(org.nr 556039-0402), https://carlf.teamtailor.com
Blidögatan 1 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Carl F Kontakt
Anna Olofsson anna.olofsson@carlf.se Jobbnummer
9840626