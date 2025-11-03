Leverantörssamordnare ILS
BAE Systems Hägglunds AB / Inköpar- och marknadsjobb / Örnsköldsvik Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Örnsköldsvik
2025-11-03
Trivs du i en roll där du får ha många kontaktytor? Där du får använda dig av din analytiska förmåga och i en roll där du får ansvar att påverka och driva ditt egna arbete? I denna roll får du möjligheter att bidra med dina kunskaper och erfarenheter som kontaktperson i alla frågor från leverantörer som berör ILS- Integrated Logistics Support.
Ta chansen att bli vår nya kollega, vi ser fram emot att lära känna dig!
Din framtida utmaning
ILS, Integrated Logistics Support, handlar om att kombinera kostnadseffektivitet med driftsäkerhet. Vi söker nu en leverantörssamordnare som utifrån befintliga leverantörskontrakt bevakar att leveranser av ILS sker i rätt tid, till avtalad kostnad och kvalitet.
Som leverantörssamordnare är du kontaktperson i alla frågor från leverantörer som berör ILS. Du kommer att medverka vid utvärdering av underleverantör och samarbeta med våra inköpare i upphandlingsarbete av nya leverantörer. I arbetet ingår att löpande säkerställa att vår beskrivning av ILS aktiviteter och slutprodukter är uppdaterade. Du kommer också att samarbeta med våra projektansvariga och teamleaders där du stöttar analysen av kraven på ILS-underlag i våra leverantörskontrakt. Du kommer också att följa upp och kontrollera levererat ILS underlag. Du kommer att delta vid eller genomföra underleverantörsmöten där ILS frågor skall behandlas.
Den du är
Du är van vid att ta initiativ och skapa struktur i komplexa samarbeten.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
- Är kommunikativ och utåtriktad, med förmåga att bygga goda relationer.
- Är noggrann och strukturerad
- Trivs med att leda möten och driva frågor framåt
- Har erfarenhet av leverantörssamverkan inköp eller ILS-relaterade uppdrag.
- Behärskar engelska språket i tal och skrift
Vi vill betona att vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar in i vårt team.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Har du frågor kring tjänsten, kontakta:
Magnus Linder, enhetschef ILS Subsystems Management, tfn 0660-808 59, eller Mathilda Nedelius, Rekryterare, 0660-21603.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Örnsköldsvik. Vi hanterar ansökningar löpande så vänta inte med din ansökan! Ersättning
