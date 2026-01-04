Lely Center söker rådgivare
2026-01-04
Vill du jobba som rådgivare med Lelys innovativa lösningar för mjölk- och köttproduktion?
LELY CENTER SÖKER RÅDGIVARE
Lely Center Lidköping söker en rådgivare, Farm Management Support, till vårt södra område, främst Skåne, men vårt område sträcker sig över Skåne, Halland, Västergötland och Värmland och vi hjälps åt över gränserna i ett rådgivningsteam. Vårt kundantal växer och vi söker nu en rådgivare som brinner för mjölkkor, service och teknik. Du kommer att ingå i ett drivet team som utbildar och stödjer våra kunder för en optimal produktion - välkommen att söka till oss!
Mjölkproduktionen blir i allt större utsträckning automatiserad och mer beroende av specialister för att tolka, utveckla och optimera driften. Lely är ett innovativt företag som sätter kon i centrum. Våra olika automatiska lösningar för mjölkning och utfodring använder sensorer, indikationer och algoritmer som ger värdefull information till lantbrukaren.
I rollen som Farm Management Support (FMS) ingår utbildning och rådgivning till Lely Center Lidköpings kunder. Du är både ute på gårdarna i ditt område, samt hjälper till på distans genom uppkoppling mot kundernas datorer. Genom nära samarbete i teamet, som består av FMS, säljare, projektkoordinator och servicetekniker, arbetar vi för kornas och kundens bästa. Du kommer få möjlighet till fördjupad kunskap om fri kotrafik, managementprogrammet Horizon och tekniken kring robotarna. Fortbildningen sker både i Sverige och utomlands tillsammans med våra FMS-kollegor runt om i Norden. För rätt person kan detta bli världens roligaste jobb!
Du kommer ingå i ett FMS-team med tre kollegor, med ansvar för var sitt geografiskt område. Förutom rådgivning och digital support till kunderna planerar du och håller utbildningar för kunder, erfagrupper, deltar på mässor och andra kundaktiviteter.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att passa in hos oss ser vi att du, förutom ett stort "ko-intresse" har en nyfiken problemlösningsattityd, god social kompetens med förmågan att bygga bra relationer och ett eget driv att bygga din egen vardag samt utveckla din tjänst. Som person bör du tycka om att arbeta med både djur och människor.
Du har lätt för att samarbeta och jobba i team, såväl som självständigt. Noggrannhet, initiativförmåga, gott ordningssinne och flexibilitet är egenskaper som vi tror att du besitter. Arbetet är självständigt och kräver att du kan planera din egen tid på ett bra och strukturerat sätt. Tjänsten innefattar resor samt planerade övernattningar. Du utgår hemifrån och är bosatt i Skåne.
Viktiga kvalifikationer:
Agronom, lantmästare, agrotekniker eller motsvarande utbildning
Tekniskt intresserad
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Goda datakunskaper
B-körkort
Har du tidigare arbetat med nötkreatur eller som rådgivare så är detta klart meriterande.
Geografiskt arbetsområde är främst Skåne men vissa delar av Halland kommer ingå. Är du en resbar person som är nyfiken på ett riktigt intressant och utvecklande jobb? Sök till oss på Lely!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som rådgivare är en direktrekrytering där du blir anställd hos Lely Center. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden, och alla eventuella frågor hänvisas till Eterni Sweden.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Rebecca Moberg på rebecca.moberg@eterni.se
eller 0709-354090 alternativt Marcus Royson på marcus.royson@eterni.se
eller 0709-35 40 44.
Plats: Skåne/Halland.
Start: Snarast eller enligt överenskommelse.
Arbetstider: Heltid och dagtid.
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
252 36 HELSINGBORG Arbetsplats
Lely Sverige Aktiebolag Kontakt
Marcus Royson marcus.royson@eterni.se Jobbnummer
9668425