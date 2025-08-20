Leklandsvärd , Strömstad
2025-08-20
Vår arbetsplats har många olika sysslor och här jobbar vi tillsammans i ett team och hjälps alltid åt. Dina främsta arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa i den dagliga driften av leklandet, men även att arbeta i kassa, anordna barnkalas och att hålla leklandet rent och fräscht. Mycket av vårt arbete består av städrelaterade uppgifter samtidigt som du bör vara service inriktad.
Som leklandsvärd ser du till att både små och stora gäster får en oförglömlig upplevelse.
Som kalasvärd ser du till att våra kalas håller världsklass och skapar oförglömliga minnen. Det här är med andra ord det perfekta extrajobbet.
Djungelland har öppet Fredag-Söndag, har även öppet under både svenska och norska lov.
Vi söker dig som vill ha ett jobb med hög arbetsmoral. Arbetet är ibland intensivt och därför gillar du att arbeta när det är fart och fläkt. Du tycker om att ge bra service och har en god social förmåga. Du är stresstålig, lyhörd och kan ha många bollar i luften.
Vill du vara del av vårt härliga team, ta chansen och sök tjänsten! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: djungelland@nordby.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Djungelland jobb". Arbetsgivare TG Sallad & Dryck AB
Nordby Köpcenter
452 70 STRÖMSTAD
