Legitmerad Sjuksköterska
Nämndemansgården
Som Sveriges ledande företag inom beroendeproblematik arbetar vi med att minska konsekvenserna av skadligt bruk och beroende av alkohol, droger eller spel - i samhället, i arbetslivet och hos enskilda individer. Vår övertygelse är att alla människor med hjälp av rådgivning, utbildning eller behandling kan hitta lösningar på beroenderelaterade problem.
Om medicinenheten
På Internat Blentarp har vi en Medicinenhet som ligger i en vacker och lugn miljö i trakten av skånska Blentarp, i anknytning till Internat Blentarp. Medicinenheten är en heldygnsenhet och där arbetar sjuksköterskor och undersköterskor samt läkare. Det finns en gedigen kunskap och erfarenhet av beroende och abstinensbehandling hos personalen.
Om rollen som sjuksköterska
Du kommer vara en av två sjuksköterskor och du kommer ingå i ett team av undersköterskor, läkare samt behandlare.
I tjänsten är förlagd vardagar, med ett kvällspass och det ingår beredskap veckovis.
Som sjuksköterska ansvara du för:
• Inskrivningar till behandling
• Delaktigt i medicinska bedömningar
• Uppföljningar somatiska parametrar
• Hantering av läkemedel. De flesta av våra patienter har egenvård
• Hantering av alkohol - och drogtestsvar
• Abstinensvård i samverkan med vår läkare
• Omvårdnad av kognitiv svikt, efter aktivt beroende av alkohol och droger.
• Handledning och stöttning till undersköterskor
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete som sjuksköterska
• Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• Arbete i en vackeroch naturnära miljö
• Stöd i ditt uppdrag genom, närvarande chef, läkare och övriga kollegor
• Ett engagerat team med hög kompetens och en kultur som präglas av tillit, samarbete och psykologisk trygghet
• Kollektivavtal
Dina kvalifikationer, du:
• Har erfarenhet av arbete inom beroendevård och/eller psykiatri
• Har erfarenhet av att arbeta självständigt och ta beslut i samråd med läkare och är trygg i din profession
• Har god samarbetsförmåga och trivs i ett nära samarbete med andra professioner
• Är flexibel och stresstålig
• Är intresserad av utvecklingsarbete
• Delar vår övertygelse om att förändring är möjlig och att alla har rätt till frihet från beroende
• Är legitimerad sjuksköterska
• Innehar B-körkort
Lång och gedigen erfarenhet av beroendeproblematik
Vi har över 35 års erfarenhet av att hjälpa individer att hitta vägen till ett nyktert och hållbart liv. Vår behandling bygger på evidensbaserade metoder, individuell anpassning och ett helhetsperspektiv där vi ser människan bakom beroendet.
Vi erbjuder behandling både i heldygnsvård och öppenvård, samt riktade insatser för arbetsgivare, socialtjänst och privatpersoner. Våra behandlingshem finns på flera orter i Sverige och vi arbetar alltid med en kombination av medicinsk, psykologisk och social behandling för att ge våra klienter de bästa förutsättningarna för långsiktig förändring Så ansöker du
