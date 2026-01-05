Legitimerad veterinär
Mälaröarnas veterinär AB / Veterinärsjobb / Ekerö Visa alla veterinärsjobb i Ekerö
2026-01-05
, Botkyrka
, Salem
, Södertälje
, Huddinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälaröarnas veterinär AB i Ekerö
Liten smådjursklinik med en veterinär och djurvårdare, belägen på Ekerö.
Vi söker dig som är legitimerad veterinär och gärna dig som vill jobba heltid. Då vi är en liten klinik söker vi dig som vill jobba i team och är självgående.
Arbetsuppgifterna omfattar både poliklinik och operation. Eftersom vi är en liten klinik innefattar arbetet även den del administrativt arbete såsom beställningar och telefoni.
Som person vill vi att du är positiv, noggrann, serviceinriktad och har trevlig och bra kommunikation med dina kollegor samt djurägare.
Våra arbetstider är måndag- fredag 10-18 och kommer vara en tjänst på upp till 100%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: info@malarovet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälaröarnas veterinär AB
(org.nr 559196-4902)
Bryggavägen 102 (visa karta
)
178 31 EKERÖ Jobbnummer
9669962