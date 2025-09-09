Legitimerad Vårdlärare till vuxenutbildning Borlänge
Legitimerad till yrkeslärare till Vård och Omsorgsutbildning Borlänge
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Vi står nu inför en nystart i november inom Vård och Omsorgsutbildning i Borlänge. Till detta söker vi dig som vill vara med och skapa ett framgångsrikt team med fokus på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet.
Våra värderingar
• Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
• Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
• Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som yrkeslärare kommer du att ansvara för och undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom vård och omsorgsutbildningen. Tillsammans med teamet på plats i Borlänge ska ni anskaffa praktikplatser och handleda elever under deras praktik. Du kommer också att arbeta med utveckling och anpassning av undervisningsmaterial med andra kollegor inom vårdutbildningarna runt i Sverige och vår kvalitet och utvecklingsavdelning.
Vi söker dig som har
minst ett (1) års erfarenhet på heltid av att ha undervisat i utbildning inom vård och omsorg inom senaste 6-årsperioden samt
är legitimerad lärare inom vård och omsorg.
Vi erbjuder
• En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
• Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
• Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vi rekryterar löpande så vänta inte utan kom in med din ansökan redan idag.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar!
