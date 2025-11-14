Legitimerad lärare lågstadiet Sätoftaskolan - trelärarsystem
Sätoftaskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. På skolan finns även kommunens anpassade grundskola. Skolan är vackert belägen nära sjö och skog med en inspirerande utemiljö. Det är möjligt att ta sig till och från skolan med kollektivtrafik.
På skolan går ca 500 elever. Skolan har en rektor och två biträdande rektorer. Personalen ingår i olika arbetslag och lärgrupper som leds av skolans arbetslagsledare/förstelärare.
Våra värdeord: Kunskap, Respekt, Ansvar och Motivation (KRAM) genomsyrar skolans dagliga arbete såväl som vårt utvecklingsarbete.
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vi söker en legitimerad lärare till vårt trelärarsystem på lågstadiet. Vill du vara med och skapa en inspirerande och lärorik miljö för våra yngsta elever? Nu söker vi en engagerad och behörig lärare för undervisning i blivande årskurs 2.
Tjänsten är ett vikariat för läsåret 2025/2026 med möjlighet till förlängning. Du blir en del av vårt uppskattade trelärarsystem, där du har delat mentorskap och ansvarar för undervisningen i en klass med cirka 40 elever, uppdelade i mindre grupper för en stimulerande och anpassad lärmiljö.
Som lärare hos oss är du drivande i att skapa en pedagogisk miljö som är både inspirerande och lustfylld. Du använder formativa metoder, har en elevaktiv undervisning och anpassar lärandet utifrån elevernas olika behov. Vi värdesätter variation och flexibilitet i undervisningen, där varje elev ges möjlighet att utvecklas utifrån sin potential.
Du blir en del av ett team med engagerade och erfarna kollegor, där ni tillsammans ansvarar för planering, genomförande och bedömning enligt styrdokumenten och skolans värdegrund. Hos oss har du möjlighet att växa som pedagog i en stimulerande och stöttande miljö.Kvalifikationer
Krav: Lärarexamen och lärarlegitimation med inriktning grundskolan årskurs 1-3.
Vi söker dig som har ett stort engagemang för att stärka eleverna både i deras kunskapsutveckling och i deras personliga och sociala utveckling. Du är en tydlig och trygg ledare som enkelt anpassar dig till förändringar och snabbt hittar lösningar. Med en stark ansvarskänsla och en god förmåga att organisera och planera ditt arbete skapar du en strukturerad och stimulerande lärmiljö.
Du har ett professionellt förhållningssätt och ett vänligt bemötande. Ditt samarbetsfokus och din förmåga att bygga förtroendefulla relationer med elever, kollegor, skolledning och vårdnadshavare är något vi värdesätter högt.
Som person är du trygg och stabil, med ett motiverande och engagerande förhållningssätt gentemot dina elever. Du ser positivt på elevers potential och tror på deras vilja och förmåga att utvecklas.
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
