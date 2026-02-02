Legitimerad Fysioterapeut
2026-02-02
Vi söker en ny kollega till vårt härliga gäng på Kommunrehab då en av våra medarbetare går på föräldraledighet.
Du kommer till ett härligt gäng kollegor som är kompetenta, hjälpsamma, kreativa, modiga och roliga att arbeta tillsammans med. Vi erbjuder en rökfri arbetsmiljö, friskvårdsbidrag, engagerade kollegor och en arbetsplats med möjligheter till påverkan och personlig utveckling.
Vi erbjuder individuellt anpassad introduktion vilket gör att din erfarenhet inte är avgörande utan din vilja att lära nytt.
Det är lätt att trivas hos oss på Kommunrehab!
Kommunrehab består av resultatenhetschef, administrativ assistent, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och syn- och hörselinstruktör.
Till Enköping tar du dig smidigt med tåg eller bil från hela Mälardalen.
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut på Kommunrehab ansvarar du för fysioterapeutiska insatser till kommuninvånare som bor i ordinärt boende och på särskilda boenden. Du bidrar till att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att öka individens fysiska aktivitet, initiera träning, samt handleda vårdpersonal inom dessa områden.
Förskrivning av hjälpmedel, handledning och utbildning av vårdpersonal ingår i arbetet.
Målgruppen är främst personer över 18 år som har LSS-insatser eller insatser via socialpsykiatrin. Men arbete mot andra målgrupper förekommer också.
Du arbetar i team med arbetsterapeut och sjuksköterska.Kvalifikationer
Godkänd fysioterapeutexamen samt legitimation från Socialstyrelsen.
Körkort B
Kunna använda Personligt Bank ID i tjänst ingår.
Du ska behärska det svenska språket i tal och skrift.
Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du ser möjligheter i förändringar och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt utifrån vad situationen kräver.
Du är självgående och tar ansvar för din uppgift. Du strukturerar och driver ditt arbete självständigt.
Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302896". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Resultatenhetschef
Johanna Linder johanna.linder@enkoping.se 0171-627714 Jobbnummer
