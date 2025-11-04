Legitimerad förskollärare
Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr / Förskollärarjobb / Höör
2025-11-04
Vi söker en legitimerad förskollärare (75%) till vår 1-3 års avdelning.
Kubeliden är en förskola/skola, där barn och personal känner varandra och respekterar varandra. Vi är belägna centralt i Höör, nära Höörs mölla och skogen.
Som pedagog hos oss ska du lägga stor vikt vid att skapa en miljö där barnen känner sig trygga, sedda och välkomna. I vårt arbete med barn och vårdnadshavare fokuserar vi på anknytningsteorin och nedstressad förskola. I övrigt arbetar vi enligt Maria Montessoris pedagogik, parallellt med läroplanen för förskolan.
Som pedagog på vår småbarnsavdelning är du härvarande, lugn, icke-värderande och har stor relationell och kunskapsmässig kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: gith.persson@kubeliden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola och FR Arbetsplats
Kubeliden Montessori Förskola Skola & Fritidshem Kontakt
Rektor för föskolan
Gith Persson gith.persson@kubeliden.se 0733-233901 Jobbnummer
