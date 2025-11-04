Legitimerad förskollärare

Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr / Förskollärarjobb / Höör
2025-11-04


Visa alla förskollärarjobb i Höör, Hörby, Eslöv, Perstorp, Svalöv eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr i Höör

Vi söker en legitimerad förskollärare (75%) till vår 1-3 års avdelning.
Kubeliden är en förskola/skola, där barn och personal känner varandra och respekterar varandra. Vi är belägna centralt i Höör, nära Höörs mölla och skogen.
Som pedagog hos oss ska du lägga stor vikt vid att skapa en miljö där barnen känner sig trygga, sedda och välkomna. I vårt arbete med barn och vårdnadshavare fokuserar vi på anknytningsteorin och nedstressad förskola. I övrigt arbetar vi enligt Maria Montessoris pedagogik, parallellt med läroplanen för förskolan.
Som pedagog på vår småbarnsavdelning är du härvarande, lugn, icke-värderande och har stor relationell och kunskapsmässig kompetens.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: gith.persson@kubeliden.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola och FR

Arbetsplats
Kubeliden Montessori Förskola Skola & Fritidshem

Kontakt
Rektor för föskolan
Gith Persson
gith.persson@kubeliden.se
0733-233901

Jobbnummer
9587994

Prenumerera på jobb från Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kubelidens Montessoriförskola, Grundskola Och Fr: