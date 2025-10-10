Leg. fysioterapeut
Krokoms Kommun / Sjukgymnastjobb / Krokom Visa alla sjukgymnastjobb i Krokom
2025-10-10
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
- Få människor att må bättre, ett benböj i taget.
Häng med och gör vardagen bättre för människor tillsammans med oss! Vi söker en engagerad fysioterapeut som vill vara med och utveckla kommunal primärvård. Vi står inför ett nytt hemsjukvårdsavtal och utveckling av god och nära vård där hälsofrämjande och förebyggande arbete är i fokus. Här får du möjlighet att kombinera klinisk kompetens med humor, omtanke och teamwork.
Välkommen till oss!
Vi är ett härligt gäng på fem fysioterapeuter, fem arbetsterapeuter, två rehabiliteringsassistenter och ett syn- och hörselombud som tillsammans arbetar för friska och självständiga äldre. Inom hälsa och sjukvård arbetar också kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor samt en dietist. I vårt verksamhetsområde finns även biståndsenheten som vi har ett nära samarbete med.
Hos oss arbetar man utifrån ett område/distrikt tillsammans i team och framförallt i nära samarbete med arbetsterapeuten. Vi gör hembesök hos kommunens hemsjukvårdspatienter eller de som bor på ett kommunalt boende (särskilt boende eller gruppbostad enligt LSS). Arbetsdagen styr du till stor del själv i samarbete med övriga kollegor.
Vid årsskiftet har vi en fysioterapeut som ska vara föräldraledig och en som går i pension och behöver därför förstärka upp vårt team med en positiv kollega att dela vardagens skratt med.
Socialförvaltningen består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvarar vi för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som fysioterapeut inom Hälsa och sjukvård.
Som fysioterapeut hos oss är ditt uppdrag att främja varje individs funktioner för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, självständighet och oberoende i vardagen. Dina insatser bidrar till att stimulera den enskilde till ett aktivt liv och möjliggör dennes önskemål om att tillvarata eller utveckla sina förmågor och färdigheter. På teamträffar tar du stort ansvar för vårdtagarens rehabilitering och handleder personalen för att uppnå mål. Du är aktiv i möten och delar dina tankar och idéer
Din kompetens
Vi söker dig som är öppen, prestigelös och trivs med att arbeta i team. Du har ett stort engagemang för arbete med människor och ett ödmjukt och professionellt bemötande. Du är nyfiken och intresserad av att bidra med din kunskap, är trygg i att kommunicera med vårdtagare, anhöriga och kollegor. Du tar ett stort ansvar för ditt eget arbete, är självständig, flexibel, strukturerad och har god förmåga att prioritera. Vi står inför spännande utmaningar, bland annat att utveckla och testa nya arbetssätt, och uppskattar idérikedom och drivkraft i utvecklingsarbetet kring vård och rehabilitering.
Formella krav för anställning:
• Svensk legitimation som fysioterapeut
• B-körkort
• Kunskaper i svenska i tal och skrift
• God datorvana och förmåga att skriva journal
• Du har lätt för att samarbeta och är en duktig handledare utifrån din profession.
Erfarenhet av arbete inom hemrehabilitering och kommunal äldreomsorg är meriterande.
Övrig information
Vikariat på heltid tom 261231, med tillträde 15 januari eller enligt överenskommelse. Goda möjligheter till förlängning finns.
Schemalagd arbetstid måndag till fredag men med möjlighet till individanpassning av schema.
Placeringen gäller främst hemsjukvård och särskilt boende. Arbetsplatsen är i centrala Krokom med bra tillgång till kollektivtrafik.
Vi tillämpar friskvårdstid eller friskvårdsbidrag.
Hälsning från din blivande chef
Hit kommer man till ett arbetslag med stor arbetsglädje och gemenskap som får dig att känna dig som hemma. Hos oss får du möjlighet att bidra med kreativitet och engagemang och vara med och påverka vår rehabverksamhet samtidigt som du utvecklas i din profession. Vi arbetar med flera utvecklingsarbeten så det är viktigt att du har en positiv inställning till förändring och utveckling. Som chef arbetar jag mycket med din arbetsmiljö och för att ständigt stärka våra friskfaktorer för att du som medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. Jag värderar din delaktighet högt och förväntar mig att du är aktiv i din roll och kommunikativ. Jag ser verkligen fram emot din ansökan och att få veta mer om dig.
Kontaktperson för tjänsten
Therese Olsson, Enhetschef
0640-16537 therese.olsson@krokom.se
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Ersättning
Individuell och differentierad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9552021