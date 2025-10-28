Ledvärd till kommunförrådet i Tärnaby
Storumans kommun / Fastighetsskötarjobb / Storuman Visa alla fastighetsskötarjobb i Storuman
2025-10-28
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Storumans kommun i Storuman
Storumans kommun är en till ytan väldigt stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. Storumans kommun är en kommun i utveckling. Vi befinner oss i ett mycket expansivt skede, den största investeringsperioden i kommunen sedan vattenkraftsepoken. Vindkraftsetableringar, gruvor, livskraftiga småföretag och en stadigt växande besöksnäring med omfattande exploatering i fjällvärlden ger positiva vindar i kommunen. I kommunen finns ett varierat utbud av aktiviteter som ökar trivseln. Vi kan erbjuda natursköna fjällupplevelser vinter och sommar, ett rikt friluftsliv med slalombackar, elljusspår samt goda möjligheter till jakt och fiske.
På tekniska avdelningen tänker vi kretslopp, framtid och människor. Vi arbetar med teknik av hög kvalitet och sätter medborgaren i fokus. Tekniska avdelningen är en del av kommunstyrelsens förvaltning och ansvarar för många viktiga samhällsfunktioner såsom kommunens kart- och mätverksamhet, vatten, avlopp, bredband, avfall, gator, parker, publika/allmänna fastigheter etc.Publiceringsdatum2025-10-28Dina arbetsuppgifter
Som Ledvärd arbetar du i huvudsak med drift och underhåll av kommunens skoterspår, skidspår och vandringsleder samt annan teknisk verksamhet.
Du kommer ansvara för service och underhåll av ex. fyrhjuling, skoter, pistmaskin, gräsklippare, motorsåg, röjsåg och det är en förutsättning att du kan arbeta med dessa i din tjänst. Du ansvarar också får det dagliga underhållet av kommunens skoterleder och skidspår och ser till att dessa är pistade.
Du ansvarar även för fritidsanläggningarnas yttre skötsel vilket innebär bland annat gräsklippning, skötsel av rabatter och häckar, lekytor och andra typer av grönytor samt renhållning av dessa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en initiativrik och positiv person som brinner för att ge god service och har god samarbetsförmåga. Du kan arbetsleda andra men även utföra arbetsuppgifterna själv. Du har gymnasial utbildning och god datavana. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbetsområdet eller liknande område. Du ska klara av att arbeta självständigt men även i grupp och gilla utmaningar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Giltigt B-körkort erfordras.
Giltigt B-96 körkort kan vara meriterande.
Beredskapstjänstgöring ingår. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286293". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storumans kommun
(org.nr 212000-2577), http://www.storuman.se Kontakt
Teknisk chef
Anton Stenvall anton.stenvall@storuman.se 0951-140 79 Jobbnummer
9577417