Ledningssystemofficer
2025-12-17
Vill du vara med och utveckla Försvarsmaktens ledningsförmåga? Som ledningssystemofficer på FMLOG Stab arbetar du med att planera, samordna och följa upp ledningsstödsystem i alla beredskapsnivåer. Rollen innebär både att bidra i strategiska forum och att driva konkret utveckling och samverkan - för att skapa fungerande ledningslösningar här och nu, och i den framtida organisationen. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG.
Om enheten:
Teknik- och verksamhetsstödsavdelningen (TVA) tillhör staben på FMLOG och är för närvarande lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. TVA består av tre sektioner: Teknik- och vidmakthållande, Infrastruktur samt Verksamhetssäkerhet. Dessa tre sektioner ansvarar för att leda och följa upp förbandets tekniska tjänst, materiel- och förnödenhetsfrågor, ledningssystemfrågor, infrastruktur, verksamhetssäkerhet samt miljö- och kvalitetsfrågor. Ledningssystemofficer ingår i Teknik- och vidmakthållandesektionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Du bidrar till att utveckla lösningar som stärker vår förmåga att leda verksamheten - idag och i framtiden. Rollen ger stort utrymme att påverka och forma hur våra ledningssystem möter Försvarsmaktens behov. Häri återfinns uppgifter som att vara sammanhållande för både planerings- och genomförandeuppgifter inom eget förband, samt delta vid högre chefs JOPG serier eller andra arbetsforum. Ytterst handlar arbetet om att skapa tillgängliga ledningssystem i samverkan med andra förband och staber. Ledningssystemofficeren ingår i stab och funktionsleds av FMLOG ledningssystemchef för att samordna funktionens arbete. Därför är det viktigt att kunna arbeta brett och självständigt med olika typer av uppgifter.
• Du handlägger och bereder FMLOG krav vad gäller ledningsstödsystem i alla beredskapsnivåer vilket innebär ett dynamiskt arbete mellan planering och genomförande i en mängd olika tidsperspektiv
• Du bidrar till att våra ledningslösningar fungerar effektivt i praktiken - till stöd för verksamheten i både vardag och beredskap
• Du utarbetar planer för uppföljning, analys, värdering och utveckling inom eget funktionsområde
• Du bistår avseende förbandets processer för MFO (materielfördelningsorder) vad gäller ledningssystemmateriel
• Du upprättar orderverk inom området försvarsplanering och för militära insatser
Kvalifikationer
• Officer (OF 2/SO 8) med genomförda relevanta utbildningar inom ledningsstödsystemområdet
• Tidigare befattning som stabsofficer i ledningsfunktionen eller annan befattning som kan likställas med sådan
• Grundläggande kunskap om FM ledningsstödsystemområde
• Grundläggande kunskap om stabstjänst
• Körkort, minst behörighet B
Meriterande:
• Genomförd och godkänd nivåhöjande utbildning vid Ledningsstridsskolan eller motsvarande YBK
• Genomförd och dokumenterad tjänstgöring vid högre stab från taktisk nivå och uppåt
• Genomförd och godkänd utbildning som signalskyddschef
• Arbete med krigsförbandsutveckling och försvarsplaneringDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i att arbeta självständigt men samtidigt värdesätter ett gott samarbete. Du är lyhörd och lösningsfokuserad, och har förmåga att bygga goda relationer med olika aktörer inom och utanför organisationen. Du har ett strukturerat arbetssätt och trivs med att både få driva utveckling och stötta andra.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten).
Tillträde: enligt överenskommelse.
Arbetsort: Stockholm.
Befattningen är militär, OF 2.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen:
Johan Sjödin, rekryterande chef
Fackliga företrädare
• Madeleine Bagge, SAKO.
• Eva-Britt Steen, SEKO.
• Jonas Axeheim, OFR/O.
• Håkan Antonsson, OFR/S.
Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-19. Din ansökan ska innehålla CV samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
