Ledande Systemutvecklare
Ecareer AB / Datajobb / Västerås
2026-05-05
eller i hela Sverige
Vi bygger vidare på vårt expertteam och välkomnar nu både anställda och underkonsulter som vill växa tillsammans med oss. Vi söker särskilt kompetens inom systemutveckling och systemförvaltning för spännande uppdrag i offentliga miljöer.Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning
Uppdragen omfattar ett brett och mångfacetterat område utan urskiljning mellan nyutveckling och förvaltning av befintliga system. Kompetensområdet avser samverkande delar inom systemutveckling, systemintegration och förvaltning, inkluderande:
Utredning, design, arkitekturarbete och konstruktion.
Kravhantering, test, verifiering, paketering samt konfigurations- och versionshantering.
Användbarhets- och tillgänglighetsaspekter.
Utbildning och support i anslutning till införande och användning av IT-lösningar.
Tillämpningsområdena sträcker sig från mjukvaru- till hårdvarunära arbete inom varierande tekniska plattformar och användningssammanhang.Om tjänsten
Vi söker dig med mycket hög generalistkompetens eller specialistkunskap som kan ta ett huvudansvar för komplexa systemlösningar. Du har en strategisk roll i utformningen av arkitektur och leder arbetet i stora utvecklingsprojekt.Kvalifikationer
Minst 9-12 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom systemutveckling och systemintegration.
Erfarenhet av att leda större grupper och ansvara för komplexa leveranser med mycket hög kvalitet.
Mycket hög kompetens inom utredning, design och långsiktig förvaltningsstrategi.
Stor vana vid att hantera regulatoriska krav, tillgänglighetsaspekter och kritiska systemmiljöer.
Krav och kvalifikationer
För att vara aktuell för samarbetet krävs:
Strukturerat CV: En tydlig beskrivning av tidigare projekt och roller som styrker angiven nivå.
Kommunikation: Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
Säkerhetsprövning: Då uppdragen rör informationssäkerhet inom offentlig sektor är det av stor vikt att konsulten kan genomgå säkerhetsprövning vid behov.
Kontakt och intresseanmälan
Om ni är intresserade av att ingå i vårt nätverk för dessa uppdrag, vänligen skicka CV samt en kort beskrivning av er huvudsakliga tekniska inriktning.
Vi hanterar inkomna profiler löpande för framtida matchning mot specifika uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7499509-1982496". Arbetsgivare Ecareer AB
(org.nr 559162-9901), https://jobb.ecareer.se
722 12 VASTERAS
