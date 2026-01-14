Ledande Styrdrifttekniker Till Sgam!
2026-01-14
Hos SGAM får du chansen att arbeta med avancerade PLC-lösningar i fastigheter där tekniken verkligen gör skillnad. Du jobbar nära både systemen och människorna - och är med från idé till driftsatt verklighet. Vi söker en driven och senior tekniker som är redo att axla en arbetsledande roll i projekt. Sök rollen idag, urval sker löpande!
OM TJÄNSTEN
SG Application & Management AB (SGAM) är ett växande teknikbolag med kontor i Nykvarn och Visby. Sedan starten 2021 har SGAM vuxit till ett team på cirka 15 medarbetare som tillsammans hjälper kunder över hela Sverige att digitalisera och optimera sina fastigheter. Med en plattformsoberoende approach och fokus på kvalitet erbjuder SGAM skräddarsydda lösningar inom styrning, mätning och analys av tekniska fastighetsinstallationer. SGAM har kontor i både Nykvarn och Visby, och nu letar de efter en medarbetare till Nykvarn.
I rollen som Styrdrifttekniker kommer du arbeta med tekniskt komplexa system i fläktrum, anläggningar och större fastigheter - ofta i förändringsprojekt eller nybyggnation. Du jobbar både med programmering och kravställning, och stöttar kund i allt från design till drifttagning. Du kommer att säkerställa planering, koordinera bemanningen och kontrollera arbetet på plats. Du ansvarar för budget, kommunikation och leverans i enlighet med SGAMs projektmetodik tillsammans med projektgruppen. Du kommer att introduceras in i en välkomnande arbetsmiljö där du får en gedigen introduktion och stöd från kollegor.
Du erbjuds
• Stor frihet i din roll med stöd från erfarna kollegor och ägarna själva
• Variation i arbetet - du jobbar med både projekt och teknik i framkant
• Hybridanställning med stort eget ansvar
• Ett växande bolag med korta beslutsvägar och stark lagkänsla
Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att jobba med att programmera unika anläggningar för att säkerställa färdiga och driftsatta system. Du kommer också jobba med utformning och kravställning i de projekt där vi använder externa entreprenörer eller direkt in i programmeringen i våra egna projekt. I rollen kommer du att arbeta med:
• PLC-programmering i SAIA PG5, ABB 800M, Siemens S7
• Medverka i kravställning, utformning och testning av anläggningar
• Kravställning mot kund
• Bidra till utveckling av effektiva och hållbara styrsystem
• Stötta kund i förståelse och strategi - du är ofta närmast användaren
• Arbeta nära tekniker, projektledare och andra konsulter
VI SÖKER DIG SOM
• Har goda kunskaper av PLC-programmering, minst ca 3år
• Har goda kunskaper i SAIA PG5, Siemens S7, ABB 800M eller liknande system
• Har erfarenhet från fastighetsautomation, processindustri eller liknande miljö
• Har goda kunskaper svenska i både i tal och skrift
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Stabil
• Intellektuellt nyfiken
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
SG Application & Management AB är ett teknikbolag i tillväxt med fokus på energieffektiva fastigheter. SGAM erbjuder integrationslösningar i våra kunders fastigheter genom effektiv och insiktsfull energianvändning med lokalanpassade och långsiktiga åtgärder. Kontor finns i Nykvarn och Visby. Läs mer här! Varaktighet, arbetstid, etc.
