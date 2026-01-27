Ledande Ställningsbyggare

Högboms Ställningsmontage AB / Snickarjobb / Östersund
2026-01-27


Publiceringsdatum
2026-01-27

Om företaget
Högboms Ställningsmontage är ett väletablerat företag inom branschen, specialiserat på ställningsmontage. Vi strävar efter att leverera högkvalitativa tjänster och värdesätter kompetens och samarbete i vårt team, kunder och leverantörer. Vill du vara en del av vårt företag?

Dina arbetsuppgifter
Som Ledande Ställningssbyggare kommer du att:
Leda och organisera ställningsmontage på olika byggprojekt.
Arbeta med montering och demontering av byggställningar.
Kommunicera och samarbeta med beställare och leverantörer för att säkerställa projektets framdrift.
Planera arbetsflöde och resurser för att optimera effektiviteten.
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
Samverka med andra yrkesgrupper och bidra till en god arbetsmiljö.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med byggställningar.
• Särskild ställningutbildning.
• B-körkort (krav)
• Goda ledarskapsförmågor och förmåga att arbeta i team.
• Förmåga att kommunicera effektivt med beställare och leverantörer.
• Förmåga att planera arbetsflöde och prioritera arbetsuppgifter.
• Engagemang för säkerhet och kvalitet i arbetet.
Meriterande kunskaper:
• STIB Yrkesbevis
• Väderskydsutbildning
• BE-körkort
• Erfarenhet av hjullastare och truck.
• Krankort

Vi erbjuder
• En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö.
Lön enligt överenskommelse:
• Möjlighet att vara en del av ett professionellt och dedikerat team.
Är du intresserad av att bli en del av Högboms Ställningsmontage? Besök vår hemsida www.hogboms.se för mer information om företaget.
Ansökan: Skicka din ansökan med CV och personligt brev till j.p@hogboms.se eller ring 0731839390 vid eventuella frågor
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: j.p@hogbom.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Högboms Ställningsmontage AB (org.nr 556600-4536)
Voltvägen 34k (visa karta)
831 48  ÖSTERSUND

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Högboms Ställningsmontage AB

Jobbnummer
9706537

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Högboms Ställningsmontage AB: