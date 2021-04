Lead software developer - Avalon Innovation Technology AB - Datajobb i Helsingborg

Avalon Innovation Technology AB / Datajobb / Helsingborg2021-04-15Vill du bli en del av ett företag med mer än 20 års erfarenhet av produkt-, systemutveckling- och innovationsprojekt? Till Helsingborg eller Malmö söker vi nu en senior fullstackutvecklare som vill vara en nyckelspelare och tillsammans med oss vara med att växa vårt affärsområde Software & Cloud.Din utmaningCloud och IoT förändrar vårt sätt att se på världen och vi letar nu efter en senior utvecklare och problemlösare med fullstackperspektiv som har ett öga för att bygga hållbara lösningar. Du är van att ge kunder råd om tekniska utmaningar, vägleda dem och utveckla användbara lösningar. Vi har många pågående inhouseprojekt och förfrågningar från våra kunder så nu vill vi helt enkelt bli fler i vårt team.Då vi verkar inom hela utvecklingsprocessen kan projektens karaktär variera från helhetsåtaganden som utförs internt till att vi är på plats hos kund och driver projekt i deras regi. Projekten varierar både gällande omfattning och bransch, vilket gör att din flexibilitet och förmåga att använda befintlig kunskap inom nya områden kommer att vara avgörande. I rollen som konsult inom systemutveckling hos oss förväntas du bidra in med din kunskap till vårt team. Oavsett vilka projekt du hamnar i kommer du att arbeta under förhållanden som stöder din individuella tillväxt genom att ge dig utmanande uppgifter att lösa.Vem du ärDu har en utbildning inom system-, datavetenskap eller motsvarande och ett genuint intresse för system och produkter samt att skapa innovation. Med dig i bagaget har du ett par års erfarenhet som fullstackutvecklare gärna med extra fokus på frontend och kunskap om javascript node och react/angular/vue eller dylikt. Har du även erfarenhet av cloudutveckling Azure, AWS eller GCP blir vi extra glada. Du har lätt att sätta dig in nya tekniker och metoder, samtidigt som du uppskattar att använda dig av det du har tidigare erfarenhet av. Du förstår värdet av agila metoder, samt har ett strukturerat och systematiskt sätt att lösa problem.Kunskap är såklart viktigt, men ännu viktigare är hur du är som person. Vi tror att du är ödmjuk, affärsmässig och tycker att programmering är riktigt riktigt roligt. Du tar stort ansvar och känner stolthet över ditt arbete, drivs av nya utmaningar och har lätt att hitta motivation till egna initiativ. Du har en prestigelös inställning och ett utmärkande engagemang samt en aldrig avtagande vilja till att hitta nya vägar. Vi tror att du är van att arbeta i multidisciplinära projekt samt har en god förmåga att kommunicera med alla berörda inom och utanför projektens ramar.Vilka vi ärAvalon Innovation är ett skandinaviskt konsultföretag som utvecklar innovativa produkt- och systemlösningar. Genom vår innovationsmodell, ett brett teknikkunnande och ödmjukhet inför varandra hjälper vi våra kunder att möta framtiden. Vår ambition är inte att bli störst, däremot kommer vi alltid sträva mot att vara bäst på det vi gör.Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi är alla med och aktivt bidrar till våra gemensamma framgångar och vi motiveras av att samarbeta och driva vår affär framåt. Vi är glada över att arbeta på Avalon Innovation och kan stolt säga - jag är en avalon!2021-04-15Pelle Thorsen, Business Manager46 70 454 30 79Kristoffer Anderson, Team Leader46 70 454 37 58Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslön - Fixed plus commissionSista dag att ansöka är 2021-05-16Avalon Innovation Technology AB5694921