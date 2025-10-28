Lead Engineer Till Andritz I Norrköping
2025-10-28
ANDRITZ. Where passion meets career.
Varje dag fortsätter ANDRITZ att leverera framgångsrika innovativa lösningar till våra kunder globalt. Varför är vi så framgångsrika? För att vi är passionerade och älskar det vi gör! Vi ligger i framkant av framtidens teknik, med lösningar som säkerställer framgång och skapar hållbart värde för våra kunder inom verksamheter som formar framtiden för den värld vi lever i. Vi utforskar och hittar nya vägar och utvecklar lovande tekniker och lösningar för framtiden, alltid baserat på vår innovationskraft. Vår förmåga att få ut det bästa av oss själva och vår teknik är det som gör att vi sticker ut.
Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som Lead Engineer hos ANDRITZ kommer du att ha en nyckelroll i att driva tekniska projekt och arbeta med konstruktion av tryckkärl och andra vitala komponenter för kraftvärmepannor. Du ansvarar för att leda och fördela arbetet inom konstruktionsteamet och säkerställer att projekten levereras enligt tidsramar och kvalitetskrav. Samtidigt arbetar du själv operativt med teknisk design och beräkning, där fokus ligger på tryckkärl och andra delar av våra pannor, som rörsystem och stödstrukturer.
I rollen som Lead Engineer fungerar du som en viktig länk mellan projektledning, montage och verkstad. Du ansvarar för att koordinera och översätta projektkrav till tekniska lösningar som kan realiseras i produktionen. Genom att säkerställa att ritningar och teknisk dokumentation följer gällande standarder och specifikationer bidrar du till att leverera hållbara och högkvalitativa lösningar till våra kunder.
Hos ANDRITZ värdesätter vi nära samarbete och en praktisk förståelse för vår verksamhet. Därför ser vi gärna att du besöker våra anläggningar och projektplatser - något som ofta uppskattas och ger värdefulla insikter i både processer och produkter.
Din profil
Vi söker dig som brinner för teknik och konstruktion och som vill ta en ledande roll i att utveckla innovativa lösningar för framtidens industri. Med din tekniska expertis och erfarenhet från liknande roller blir du en nyckelperson i vår verksamhet.
Du har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom maskinteknik, mekanik eller motsvarande. Du har några års erfarenhet som konstruktör, gärna inom tryckkärl, kraftvärmepannor eller processindustrin och har den kunskap som krävs för att både leda och vara operativ. Du är skicklig på att arbeta med CAD-verktyg som SolidWorks, AutoCAD eller Creo och har vana vid att beräkna och designa avancerade konstruktioner.
Vi ser att du har erfarenhet av att leda och fördela arbete i tekniska projekt och trivs i en roll där du samordnar och kommunicerar med olika avdelningar, som projektledning, verkstad och montage. Du är trygg med att arbeta enligt standarder och regelverk och har en förmåga att omsätta tekniska krav till praktiska lösningar som håller högsta kvalitet.
Utöver din tekniska kompetens är du en person som gillar att ta initiativ och driva projekt framåt. Du är strukturerad, lösningsorienterad och samarbetar enkelt med både kollegor och kunder. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet från kraftvärme, massa- och pappersindustrin eller liknande områden är ett stort plus.
Vilka är vi?
ANDRITZ är en global marknadsledare inom våra fyra affärsområden Pulp & Paper, Hydro, Environment & Energy och Metals. Våra dryga 30 000 medarbetare på mer än 280 platser och i mer än 80 länder världen över är grunden till vår framgång.
Inom ANDRITZ AB är vi ca 450 medarbetare med verksamhet i Skellefteå, Örnsköldsvik, Karlstad, Sundsvall, Gävle, Norrköping, Linköping, Varberg, Växjö och Stockholm. Vi levererar service-, system och processlösningar med heltäckande och högspecialiserad expertkunskap inom våra affärsområden Pulp & Paper till bland annat massa- och pappersindustrin och Environment & Energy där vi levererar hållbar processteknik för att tillgodose föränderliga behov hos miljömedvetna industrier och gröna energisektorer.
Vi letar alltid efter medarbetare som med engagemang och entreprenöriell anda vill vara en del i en utmanande och givande miljö. ANDRITZ uppskattar mångfald i alla dess former. Vi värdesätter medarbetare med olika bakgrund som tillför nya idéer och perspektiv till vår verksamhet. Denna mångfald bidrar till innovation och ger en global konkurrensfördel.
ANDRITZ står för passion, partnerskap, månsidighet och perspektiv- våra värderingar som är grunden till hur vi agerar gentemot varandra och våra partners. Utöver våra värderingar är hälsa och säkerhet en central och viktig aspekt i allt vårt arbete och vi lever efter mantrat "safety first". För oss är det viktigt att skapa förutsättningar för en balans i livet, att våra medarbetare har energi och motivation både på jobbet och när de inte är på jobbet. Vårt mål är att erbjuda en positiv och balanserad arbetsmiljö där alla behandlas med respekt och rättvisa.
Sammantaget: vi älskar det vi gör. Bli en del av oss!
Är du nyfiken på att veta ännu mer?
Ta gärna del av berättelser från några av våra medarbetare världen över: Careers: Where passion meets career (andritz.com)
Läs mer på vår hemsida www.andritz.com
och följ oss gärna på LinkedIn.
Titta på vår corporate video: ANDRITZ corporate video - YouTube
Ansökningsförfarande
ANDRITZ samarbetar med Skill i rekryteringsprocessen för den här tjänsten.
Vi jobbar med löpande tillsättning och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in din ansökan.
