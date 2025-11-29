Läxhjälp
Christella KB / Barnskötarjobb / Jönköping Visa alla barnskötarjobb i Jönköping
2025-11-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Christella KB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Vi behöver anställa en person under en period på timmar för att hjälpa en ungdom att klara av sista terminen på teknisk linje på gymnasiet. Det behöver vara någon som kan matte, fysik, CAD, programmering och det är viktigt att vara lugn, systematisk och kunna förklara en sak i taget. Det behövs start omgående, vet inte exakt hur många timmar men det är en del fram till jul och under våren. Är det något för dig? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29
E-post: lotta@christella.se Arbetsgivare Christella KB Arbetsplats
Christella Barnomsorg Kontakt
Lotta Jonasson lotta@jonasson.se 0703640384 Jobbnummer
9621123