lätt lastbil förare

Vi söker chaufförer för att köra lätta lastbilar för leveranser runt om i stockholm. Arbetstimmar: Måndag-söndag (ej fast, beroende på rutt). Kriterier för sökande: Körkort B Svenskt eller EU-körkort Mycket bra svenska eller engelska Bra läge och problemlösningsförmåga. Pålitlig, driven & med en positiv attityd kunna arbeta i högt tempo Omedelbart tillgänglig Skicka ditt CV till support@dklogistics.se och märk ansökan med "sthlm. Anställning så snart som möjligt Ansök endast om du är flexibel med tid och kan arbeta i högt tempo