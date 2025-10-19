lätt lastbil förare

DK Logistics AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-19


Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos DK Logistics AB i Stockholm, Vallentuna, Malmö eller i hela Sverige

Vi söker chaufförer för att köra lätta lastbilar för leveranser runt om i stockholm.
Arbetstimmar:
Måndag-söndag (ej fast, beroende på rutt).
Kriterier för sökande:
Körkort B
Svenskt eller EU-körkort
Mycket bra svenska eller engelska
Bra läge och problemlösningsförmåga.
Pålitlig, driven & med en positiv attityd
kunna arbeta i högt tempo
Omedelbart tillgänglig
Skicka ditt CV till support@dklogistics.se och märk ansökan med "sthlm.
Anställning så snart som möjligt
Ansök endast om du är flexibel med tid och kan arbeta i högt tempo

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: support@dklogistics.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
DK Logistics AB (org.nr 559427-4309)
Upplagsvägen 38 (visa karta)
126 79  HÄGERSTEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9563621

Prenumerera på jobb från DK Logistics AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos DK Logistics AB: