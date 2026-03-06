Lastväxlarförare, asfalt, natt/dag.
2026-03-06
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla Åkeri AB i Järfälla
, Upplands Väsby
, Stockholm
, Vallentuna
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Järfälla Åkeri AB är ett mindre familjeföretag, vi är för närvarande 15 anställda och tillsammans utför vi transporter huvudsakligen inom Stockholm/Mälardalen. Vi är anslutna till BA och ME. Vi har egen verkstad där vi utför mindre reparationer samt visst underhåll.
Du kommer att köra en asfaltsbil med släp. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är asfaltstransporter, även andra uppdrag kan förekomma då det finns behov. I arbetet ingår dokumentation och orderhantering samt enklare fordonsunderhåll som tvätt av bil och byte av lampor. Du kommer att köra natt och dag uppdelat på hela veckor. Bilen står uppställd på Vällsta i Upplands Väsby. Denna tjänst är en så kallad visstidsanställning och kommer vara över 6-8 månader.
Du ska vara ansvarsfull, positiv, noggrann, ha god samarbetsförmåga, samt behärska svenska i tal och skrift. Det är en fördel om du har erfarenhet av liknande körning samt god lokalkännedom. Observera att CE körkort och YKB är ett krav för att vara aktuell för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Via mejl
E-post: info@jarfallaakeri.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastväxlarförare".
Detta är ett heltidsjobb.
Järfälla Åkeri AB (org.nr 556777-1745), https://jarfallaakeri.se/
Runstensvägen 5 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
VD Aki Mäkinen info@jarfallaakeri.se
9782817