Låstekniker
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jourcenter i Sverige AB i Göteborg
, Halmstad
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vi söker en Låstekniker - Halvtid, dagtid
Jourcenter i Sverige AB - Bli en del av vårt säkerhetsteam!
Har du ett tekniskt handlag, gillar problemlösning och vill arbeta med ett yrke där du verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker! Vi vill nu förstärka vårt team med en låstekniker.
Här får du arbeta i ett företag där kvalitet, service och snabbhet står i fokus - samtidigt som du får möjlighet att växa i din yrkesroll.
Som låstekniker hos oss får du ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Du kommer att arbeta med:
• Installation och service av lås och enklare säkerhetssystem
• Reparationer och underhåll
• Låsöppningar vid behov
• Rådgivning till kunder kring lås, säkerhet och smarta lösningar
• Kontakt med både privatkunder och företag
Du utgår från vårt kontor eller hemifrån och arbetar främst dagtid. Tjänsten passar dig som vill ha balans mellan arbete och fritid - men ändå jobba med ett yrke där du får tänka själv och ta ansvar.
Vi söker dig som:
• Har teknisk förståelse och gärna erfarenhet från lås, mekanik eller installation
• Trivs med att lösa problem och tänka praktiskt
• Är självgående, noggrann och serviceinriktad
• Har B-körkort
• Talar svenska obehindrat
Erfaren låstekniker? Perfekt!
Nybörjare med rätt driv och vilja att lära? Vi ser lika gärna din ansökan.
Anställningsvillkor
• Halvtidstjänst - arbete främst dagtid
• Varierande arbetsuppgifter med stort eget ansvar
• Lön efter överenskommelse
• Lön efter överenskommelse
• Möjlighet till utveckling och fler timmar på sikt
Är du redo att bli en del av ett tryggt, professionellt och växande företag?
Skicka din ansökan (CV + kort personligt brev) till oss redan idag. Urval sker löpande - vänta inte!
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta: Carl Liljeros - Jourcenter i Sverige AB 0761-751000
Bli en del av vår säkerhetsfamilj - och hjälp oss skapa trygghet, en dörr i taget!
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jourcenter i Sverige AB
(org.nr 559389-5781)
Stora Arödsgatan 30 (visa karta
)
422 43 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
