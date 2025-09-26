Låstekniker
2025-09-26
Är du en erfaren låstekniker som trivs med att ta eget ansvar? Vill du arbeta på ett familjärt företag som präglas av en omväxlande vardag? Har du ett genuint intresse för teknik och säkerhet? Då kan det vara dig vi söker!
Som låstekniker hos Säkerhetsbolaget FST har du en nyckelroll på ett stabilt företag under tillväxt! Ansök här!
I tjänsten som låstekniker hos Säkerhetsbolaget FST arbetar du i en självstyrande roll med frihet under ansvar. Du kommer att ha omväxlande arbetsuppgifter innefattande service, installation och nyproduktion. Rollen innefattar även möjligheten att själv hantera hela processen inom passersystem, dörrautomation och låsteknik. Du utgår hemifrån i en förmånsbil och jobbar i hela Storstockholm. Tjänsten kan till viss mån anpassas efter dina önskemål och ambitionsnivå!
För att lyckas i denna roll har du:
Minst 5 års erfarenhet av lås och passersystem
Goda kunskaper i Aptus
B-körkort
Svenska i tal och skrift
Det är även meriterande om du innehar gesäll & mästarbrev.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är driven, ansvarstagande och är van vid att arbeta självständigt. Vi ser även att du är kundfokuserad och serviceinriktad samt har en ambition av att utvecklas.
Säkerhetsbolaget FST erbjuder dig:
Ett tryggt och ordningsamt bolag med konkurrenskraftiga förmåner
Familjär stämning
Frihet under ansvar
Stark tillväxt
I denna rekrytering samarbetar Säkerhetsbolaget FST med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av David Nyrén, david.nyren@jobway.se
I denna rekrytering samarbetar Säkerhetsbolaget FST med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av David Nyrén, david.nyren@jobway.se
Säkerhetsbolaget FST strävar efter att ge våra kunder en trygg upplevelse hela vägen från installation till service och underhåll. Vi specialiserar oss på högkvalitativa säkerhetslösningar till företag, kommuner och myndigheter. Vår affärsstrategi bygger på nära och proaktiva säkerhetsarbeten där vi erbjuder en hög tillgänglighet med snabba åtgärder och återkoppling.
Vi är en del av Sparc Group som är en entreprenörsdriven koncern som samordnar och förvärvar bolag inom installationsbranschen. Tillväxten sker utifrån en gemensam drivkraft av ständig framåtrörelse där människans välmående och utveckling sätts i fokus. Visionen är att med stort hjärta skapa Sveriges mest hållbara arbetsplats i installationsbranschen. Ersättning
