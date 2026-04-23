Lastbilsmekaniker
AB Möllers Åkeri / Maskinreparatörsjobb / Höganäs Visa alla maskinreparatörsjobb i Höganäs
2026-04-23
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Möllers Åkeri i Höganäs
Lastbilmekaniker sökes
Vi är ett åkeri i Höganäs som behöver en erfaren lastbilmekaniker till vår verkstad.
Du kommer dels att reparera våra egna lastbilar och trailers, dels externa kunders.
Du behöver vara ansvarstagande, ha lätt för att planera din arbetstid och ha ett vänligt kundbemötande då du själv kommer att ha kontakten med verkstadens kunder och boka in deras reparationer.
Du bör kunna svenska i tal och skrift.
Du bör ha B-körkort, Har du körkort för tung lastbil med släp är det en fördel.
Tjänsten är heltid men om du vill jobba deltid eller då och då så är det eventuellt också en möjlighet.
Ring Alf Möller på 0709-121070 eller skriv till alf@mollerakeri.com
så berättar jag mer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: alf@mollersakeri.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Möllers Åkeri
(org.nr 556095-4736)
Lokegatan 2 (visa karta
)
263 37 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möllers Åkeri, AB Kontakt
Alf Möller alf@mollersakeri.com 0709-121070 Jobbnummer
9872193