Lastbilsmekaniker
Lion's Trucks AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2025-09-08
Är du utbildad mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Vill du utvecklas i en modern verkstad tillsammans med ett engagerat och familjärt team? Vi söker nu en tungbilstekniker till vår verkstad i Örebro!
Om rollen
Som tungbilstekniker hos oss får du möjligheten att arbeta med service, underhåll och reparation av tunga fordon. Hos oss är arbetsglädje och gemenskap viktiga hörnstenar - vi är ett familjärt gäng som har kul på jobbet och hjälper varandra att utvecklas.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Utföra felsökning, service och reparationer av tunga fordon.
Arbeta med både mekaniska och elektriska system (erfarenhet av el är meriterande).
Säkerställa att fordonen möter våra höga kvalitets- och säkerhetskrav.
Samarbeta med kollegor i teamet för att optimera arbetsflödet.
Du får chansen att arbeta i en verkstad med möjlighet till vidareutbildningar och karriärutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, lösningsorienterad och trivs med att leverera hög kvalitet i ditt arbete.Kvalifikationer
Utbildad fordonstekniker
Erfarenhet av arbete med tunga fordon eller bussar.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Innehav av B-körkort.
Meriterande:
Goda kunskaper i Engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av elektriska system och elarbete.
Innehav av C- eller CE-körkort.
Vi erbjuder dig:
Tillsvidareanställning: Heltid med en inledande provanställning.
Familjär arbetsmiljö: Ett engagerat team där vi stöttar varandra och har kul på jobbet.
Vidareutbildningar: Utveckla dina färdigheter och specialisera dig inom tunga fordon.
Karriärmöjligheter: Möjlighet att växa inom företaget och ta mer ansvar över tid.
Bra villkor: Individuell lönesättning och konkurrenskraftiga förmåner. Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt team? Skicka din ansökan till johan@lastvagnsverkstan.se
redan idag! Vi hanterar ansökningar löpande, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor? Kontakta Johan, 019-103030
Välkommen till Lastvagnsverkstan i Örebro AB - tillsammans skapar vi hållbara lösningar för framtidens transporter i vår verkstad i Örebro! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lion's Trucks AB
(org.nr 556173-4152), http://www.neoplan.se Arbetsplats
Svenska Neoplan AB Jobbnummer
9497340