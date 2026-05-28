Lastbilsförare med CE-behörighet
2026-05-28
Om tjänsten
Vi erbjuder spännande uppdrag för dig som vill arbeta som lastbilschaufför i en stabil och seriös verksamhet. Arbetet innebär transport av gods, lastning och lossning samt daglig körning enligt schema.Dina arbetsuppgifter
Körning av lastbil med släp (CE)
Lastning och lossning av gods
Säker transport och ansvar för last
Fordonskontroller och tillsyn
Kontakt med transportledning och kunder
Vi söker dig som
Har giltigt CE-körkort
Har YKB
Har digitalt färdskrivarkort
Är ansvarstagande, noggrann och punktlig
Har god svenska i tal och skrift
Erfarenhet från transportbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Heltidsanställning
Trygg och stabil arbetsplats
Varierande och självständigt arbete
Plats
Skåne med omnejdSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation av dig själv. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skånejobb Sverige AB
(org.nr 559581-7296)
252 25 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Centum Rekrytering Jobbnummer
9934996