Lastbilsförare Ce-Kort

Partille Kyltransport AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-12-20
Partille Kyltransport AB söker en erfaren och ansvarstagande lastbilschaufför med CE-behörighet för körning med bil och släp inom Sverige.Arbetet består av transporter till olika kunder. Vissa övernattningar förekommer, så du behöver vara bekväm med att sova i bilen .
Vi söker dig som
Har CE-körkort och YKB
Har ADR-intyg (meriterande, men inte krav)
Är noggrann, punktlig och har en positiv inställning
Har erfarenhet av att köra bil och släp
Är van vid att hantera kyltransporter eller villig att lära sig
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
Moderna fordon med bra utrustning
Ett stabilt och växande företag med trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fast anställning efter provperiod
Välkommen med din ansökan! skickas till info@partillekyltransport.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
