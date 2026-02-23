Lastbilsförare
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Vännäs
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
Vi söker nu flera CE-chaufförer inför sommarperioden.
Vi har uppdrag hos flera kunder inom styckegods, livsmedel och fjärrtransporter. Varje chaufför placeras på ett tydligt definierat uppdrag med klara förutsättningar från start.
Våra transporter omfattar exempelvis:
Styckegods och distribution
Livsmedelstransporter, inklusive dryck och dagligvaror
Lokal körning inom stad
Fjärrkörning och längre transporter
Transport av virke och annat större gods
Vilket uppdrag som blir aktuellt beror på din erfarenhet, behörigheter och önskemål.

Kvalifikationer
CE-körkort
Giltig YKB
Erfarenhet av lastbilskörning
Meriterande:
ADR
Truckkort
Erfarenhet av livsmedel eller styckegods
Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett tydligt säkerhetstänk
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se
Om Oss:
Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.
Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.
Välkommen till oss! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
