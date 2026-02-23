Lastbilsförare

Nordic BR Norr AB / Fordonsförarjobb / Umeå
2026-02-23


Visa alla fordonsförarjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nordic BR Norr AB i Umeå, Vännäs, Vindeln, Örnsköldsvik, Skellefteå eller i hela Sverige

Vi söker nu flera CE-chaufförer inför sommarperioden.

Vi har uppdrag hos flera kunder inom styckegods, livsmedel och fjärrtransporter. Varje chaufför placeras på ett tydligt definierat uppdrag med klara förutsättningar från start.

Våra transporter omfattar exempelvis:

Styckegods och distribution

Livsmedelstransporter, inklusive dryck och dagligvaror

Lokal körning inom stad

Fjärrkörning och längre transporter

Transport av virke och annat större gods

Vilket uppdrag som blir aktuellt beror på din erfarenhet, behörigheter och önskemål.

Publiceringsdatum
2026-02-23

Kvalifikationer
CE-körkort

Giltig YKB

Erfarenhet av lastbilskörning

Meriterande:

ADR

Truckkort

Erfarenhet av livsmedel eller styckegods

Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett tydligt säkerhetstänk

Låter detta som något för dig?

Skicka din ansökan med CV och personligt brev redan idag.

Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att söka!

Har du frågor om tjänsten?

Välkommen att kontakta Linda Jonsson på Nordic Bemanning & Rekrytering. Tel 070-250 40 09 alt. linda.jonsson@nordicbemanning.se

Om Oss:

Nordic Bemanning & Rekrytering har över 16 års erfarenhet av personallösningar inom diverse branscher och är auktoriserade via kompetensföretagens branschorganisation. Med kontor i Gävle, Uppsala och Sundsvall, förmedlar vi personal med noggrannhet och träffsäkerhet på flera orter i Sverige. Hos oss får du tillgång till ett brett nätverk och en trygg arbetsplats.

Detta är ett bemanningsuppdrag. Det innebär att du kommer att bli anställd direkt hos oss på Nordic Bemanning & Rekrytering och omfattas av all den trygghet vi som medlemmar i vår branschorganisation har.

Välkommen till oss!

Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000121".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nordic BR Norr AB (org.nr 559237-1370)

Arbetsplats
Nordic Br Norr AB

Jobbnummer
9756970

Prenumerera på jobb från Nordic BR Norr AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nordic BR Norr AB: