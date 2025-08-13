Lastbilschaufförer sökes
HK Jakobsson AB / Fordonsförarjobb / Härnösand
2025-08-13
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
Jobbnummer
Om jobbet
Vi söker söker vi nu fler erfarna lastbilschaufförer till vårt team
Som lastbilschaufför hos oss på Hk Jakobsson AB kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens.
Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag. Du ser inte att övernattning på annan ort som ett hinder.
Du kommer ha mycket frihet under eget ansvar.
Du som söker har flerårig erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
Plogbil, grus/schaktkörning, asfaltskörning eller andra liknande uppgifter.
Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare.
Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska
Vad erbjuder vi?
Företaget är nischat inom entreprenad och har planer på att fortsätta växa successivt de kommande åren.
Vi värdesätter våra medarbetare och vi prioriterar personalens välbefinnande högt.
Vi strävar efter en familjär och öppen stämning där alla känner alla i organisationen, där taket är högt och beslutsvägarna korta.
Viktigt är att man är självgående med yrkesstolthet!
Jobbet gäller både tillsvidare, behovsanställning men även säsongsanställning.
Låter det intressant, kontakta oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: rekrytering@hkjakobssonab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lastbilschaufför". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HK Jakobsson AB
(org.nr 559258-4980) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Catarina Jakobsson rekrytering@hkjakobssonab.se 0767769013 Jobbnummer
9457602