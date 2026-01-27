Lastbilschaufför sökes

Mat Tema i Helsingborg AB / Fordonsförarjobb / Helsingborg
2026-01-27


Mat Tema i Helsingborg söker en lastbilschaufför till vårt team.
Vi är en storköksgrossist som dagligen kör ut varor till våra kunder.
Vi söker dig som är stresstålig och serviceminded samt fysisk stark då det ingår tunga lyft.
Jobbet innebär lastning och lossning av ankommande lastbilar och leverera varor till våra kunder. Det ingår även att plocka order, göra leveranskontroll, sortera pallar och städa.
Ni ska kunna prata svenska.
Start: Snarast. Provanställning 6 månader, sedan tillsvidareanställning.
Arbetsomfattning 80%.
Arbetstiden är 4 dagar i veckan, förslagsvis måndag- torsdag.
Krav är B-körkort och C-körkort.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: cv@mat-tema.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Chaufför C-körkort".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Mat Tema i Helsingborg AB (org.nr 556949-2407)
Bergavägen 19 (visa karta)
256 55  HELSINGBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mat Tema

Jobbnummer
9707562

