Lastbilschaufför sökes
2026-01-27
Bjuv
Åstorp
Höganäs
Landskrona
Mat Tema i Helsingborg söker en lastbilschaufför till vårt team.
Vi är en storköksgrossist som dagligen kör ut varor till våra kunder.
Vi söker dig som är stresstålig och serviceminded samt fysisk stark då det ingår tunga lyft.
Jobbet innebär lastning och lossning av ankommande lastbilar och leverera varor till våra kunder. Det ingår även att plocka order, göra leveranskontroll, sortera pallar och städa.
Ni ska kunna prata svenska.
Start: Snarast. Provanställning 6 månader, sedan tillsvidareanställning.
Arbetsomfattning 80%.
Arbetstiden är 4 dagar i veckan, förslagsvis måndag- torsdag.
Krav är B-körkort och C-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: cv@mat-tema.se Arbetsgivarens referens
