Lastbilschaufför sökes!

Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Göteborg
2025-10-03


Publiceringsdatum
2025-10-03

Dina arbetsuppgifter
Vi söker C/CE-chaufför med omgående start!

Har du C/CE-körkort och vill ha ett fysiskt aktivt jobb med kundkontakt? Vi söker just nu en pålitlig och självgående C/CE-chaufför med omgående tillträde!

Om tjänsten
Som chaufför hos oss kör du C-klassad lastbil och ansvarar för leveranser till våra kunder. Arbetet innebär daglig kontakt med kunder, så det är viktigt att du är serviceinriktad och kan göra dig förstådd på svenska. Du utgår kl. 06:00 - arbetsdagen slutar oftast runt 15:00, men kan variera beroende på arbetsbelastning

Profil
Kravprofil för detta jobb
• C-körkort med körvana av C-lastbil
• ADR-utbildning (grundläggande - för gasolhantering)
• God svenska i tal - du ska kunna kommunicera med kunder
• God fysisk form - arbetet innebär tunga/många lyft
• Punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad

Vi söker någon som kan börja omgående!

Låter detta som något för dig? Tveka inte - skicka in din ansökan direkt!

Ersättning
Fast l?n

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4802".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sofia Kalabic
sofia.kalabic@posti.com

Jobbnummer
9540545

