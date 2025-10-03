Lastbilschaufför sökes!
Posti Logistics Staffing AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2025-10-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Borås
, Varberg
, Tranemo
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker C/CE-chaufför med omgående start!
Har du C/CE-körkort och vill ha ett fysiskt aktivt jobb med kundkontakt? Vi söker just nu en pålitlig och självgående C/CE-chaufför med omgående tillträde!Om tjänsten
Som chaufför hos oss kör du C-klassad lastbil och ansvarar för leveranser till våra kunder. Arbetet innebär daglig kontakt med kunder, så det är viktigt att du är serviceinriktad och kan göra dig förstådd på svenska. Du utgår kl. 06:00 - arbetsdagen slutar oftast runt 15:00, men kan variera beroende på arbetsbelastningProfilKravprofil för detta jobb
• C-körkort med körvana av C-lastbil
• ADR-utbildning (grundläggande - för gasolhantering)
• God svenska i tal - du ska kunna kommunicera med kunder
• God fysisk form - arbetet innebär tunga/många lyft
• Punktlig, ansvarsfull och serviceinriktad
Vi söker någon som kan börja omgående!
Låter detta som något för dig? Tveka inte - skicka in din ansökan direkt! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4802". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sofia Kalabic sofia.kalabic@posti.com Jobbnummer
9540545