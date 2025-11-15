Lastbilschaufför C eller C1.
Diamond Express Åkeri AB besitter av flotta med lastbilar som levererar gods inom Storstockholm och vi söker nu två chaufförer med C eller C1 -kort för en heltidsanställning. Extra timmar kan förekomma. (Helg- och kvällsarbete). Gärna någon som bor i stor Stockholm.
Beskrivning av kvalifikationer:
C-kort, YKB samt att du har god lokalkännedom inom Storstockholmsområdet.
Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Man utgår hemifrån om möjligheten finns annars är det från Huddinge. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
