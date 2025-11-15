Lastbilschaufför C eller C1.

Diamond Express åkeri AB / Fordonsförarjobb / Huddinge
2025-11-15


Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Diamond Express åkeri AB i Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Diamond Express Åkeri AB besitter av flotta med lastbilar som levererar gods inom Storstockholm och vi söker nu två chaufförer med C eller C1 -kort för en heltidsanställning. Extra timmar kan förekomma. (Helg- och kvällsarbete). Gärna någon som bor i stor Stockholm.
Beskrivning av kvalifikationer:
C-kort, YKB samt att du har god lokalkännedom inom Storstockholmsområdet.
Du behärskar svenska i både tal och skrift.
Man utgår hemifrån om möjligheten finns annars är det från Huddinge.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Telefon: 0707161811

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Diamond Express Åkeri AB (org.nr 556738-6635)
Herkulesvägen 8 B (visa karta)
141 44  HUDDINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Charles Onuora
0707161811

Jobbnummer
9606568

Prenumerera på jobb från Diamond Express åkeri AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Diamond Express åkeri AB: